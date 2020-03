Das kommt nicht häufig vor: Gleich vier Derbys stehen an diesem Spieltag in der Basketball-Bundesliga an, darunter die Heimpartie von Ratiopharm Ulm am Sonntag gegen die MHP Riesen Ludwigsburg (15 Uhr/Magenta Sport). Brisant sind Duelle unter Nachbarn immer, doch angesichts der Tabelle ist das Aufe...