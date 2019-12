Ein Sieg mit 20 Punkten Differenz in Gießen – da war selbst Per Günther baff. „Ich habe selten einen so entspannten Auftritt in Gießen erlebt“, sagte der Kapitän der Ulmer Bundesliga-Basketballer bei Magenta Sport nach dem 97:77-Erfolg seines Teams in seiner Geburtsstadt. Günther selbst...