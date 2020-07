Die beiden Amerikaner Troy Caupain und Isaiah Wilkins sind nach Tommy Klepeisz die ersten beiden Neuzugänge auf den Ausländerpositionen bei Ratiopharm Ulm. Der 24-jährige Caupain spielte als Point Guard (Aufbauspieler) in der vergangenen Spielzeit zunächst für den israelischen Playoff-Teilnehmer Hapoel Unet Holon, ehe er sich Ende Februar – kurz vor dem Corona-bedingt abrupten Saisonende – dem belgischen Serienmeister Oostende anschloss. Mit beiden Teams trat er auch in der Basketball Champions League an. Der ebenfalls 24-jährige Wilkins sammelte als Big Man in der vergangenen Saison für den polnischen Erstligisten Polpharma Starogard Gdanski in 22 Spielen seine ersten Europa-Erfahrungen.

Steckbrief: Troy Caupain

Position: Guard

Nationalität: USA

Geboren: 29.11.1995

Größe: 1,93 m

Gewicht: 91 kg

Bisherige Teams: University of Cincinnati, NCAA (2013-2017), Lakeland Magic, NBA G-League (2017-2018), Pallacanestro Udine, Serie A2 (2018), Orlando Magic, NBA (2018), Lakeland Magic, NBA G-League (2018-2019), Hapoel Unet Holon, Winner League (2019-2020), Filou Oostende, Euromillions League (2020)

Größte Erfolge: All-AAC 1st Team (2016), All-AAC Sportsmanship Award (2017), NBA G-League Southeast Division Champion (2019)

Steckbrief: Isaiah Wilkins

Position: Forward

Nationalität: USA

Geboren: 23.09.1995

Größe: 2,03 m

Gewicht: 104 kg

Bisherige Teams: University of Virginia, NCAA (2014-2018), Greensboro Swarm, NBA G-League (2018-2019), Canterbury Rams, New Zealand NBL (2019), Polpharma Starogard Gdanski, Poland EBL (2019-2020)

Größte Erfolge: AAC Regular Season Champion (2015, 2018), NCAA Elite Eight (2016), AAC All-Defensive Team (2017, 2018), All-AAC Defensive Player of the Year (2018), All-New Zealand NBL Defensive Player of Year (2019)

„Beide Spieler haben bereits am College gezeigt, dass sie ein Team anführen können. Troy hat dabei seine Stärken am offensiven Ende des Feldes, Isaiah am defensiven. Auch wenn sie noch keine Erfahrung auf EuroCup-Level gesammelt haben, wollen beide hier den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung machen“, sagt Geschäftsführer Thomas Stoll über die Motivation der beiden Neuzugänge. Troy Caupain und Isaiah Wilkins werden pünktlich zum Trainingsauftakt am 21. August in Ulm erwartet.