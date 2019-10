Ratiopharm Ulm kann doch noch gewinnen. Nach sieben Niederlagen in Serie konnten die Basketballer von Trainer Jaka Lakovic endlich wieder ein Erfolgserlebnis feiern und den ersten Sieg in dieser Eurocup-Saison bejubeln. Dabei setzte sich der Bundesligist vor 3223 Zuschauern in der Ratiopharm-Arena m...