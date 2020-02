Die Scanplus Baskets Elchingen übernehmen zum 1. Juli 2020 die komplette zum Trainingszentrum ausgebaute Industriehalle im Elchinger Nachbarort Nersingen. Wie der Basketball-Zweitligist mitteilte, soll damit dem in den vergangenen drei Jahren um knapp 50 Prozent gewachsenen Nachwuchsbereich genügend Trainingszeit zur Verfügung stehen.

Baskets Elchingen trainieren auch weiterhin in der Brühlhalle

Bei der Aufstockung handelt es sich um die Hallenkapazitäten, die im Sommer frei werden, wenn der Nachwuchs von Ratiopharm Ulm in den Campus zieht. Die Trainingsbelegung in der Elchinger Brühlhalle bleibe davon unberührt, so Baskets-Sprecherin Claudia Klammt. Der Grund liege viel mehr in dem vergangenen und künftigen Ausbau der Jugendarbeit. Die Zweitliga-Profis können die Nersinger Halle allerdings auch nutzen.

Baskets Elchingen planen Teilnahme an JBBL und NBBL

Zusammen mit den Kooperationspartnern TSV Wasserburg, TV Senden-Ay und der BG Illertal betreuen die Scanplus Baskets 21 Jugendmannschaften und mehr als 500 Jugendliche. Derzeit läuft der Aufbau einer JBBL-Mannschaft auf Hochtouren. Daneben soll in den kommenden Jahren ein NBBL-Team entstehen, die Kooperationen werden ausgebaut und die zweite Mannschaft – derzeit Tabellenführer in der Oberliga – soll in die 2. Regionalliga aufsteigen.