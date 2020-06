Basketball-Nachwuchsstar Ariel Hukporti will im kommenden Jahr am NBA Draft teilnehmen. „Mein Plan ist es, mich 2021 für den NBA Draft anzumelden“, sagte Hukporti in München.

Der 18 Jahre alte Profi von den MHP Riesen Ludwigsburg gilt als eines der größten Talente im deutschen Basketball. Der Power Forward mit togolesischen Wurzeln hat schon jetzt das Interesse zahlreicher Scouts in den USA geweckt.

Beim prestigeträchtigen Basketball Without Borders Global Camp, das alljährlich rund um das Allstar Game der NBA stattfindet und bei dem sich die besten ausländischen Talente mit den stärksten aus den USA messen, wurde Hukporti im Februar zum wertvollsten Spieler (MVP) ausgezeichnet.

Beim Meisterturnier der Basketball-Bundesliga in München zählt Hukporti zum Ludwigsburger Kader und kam in den ersten beiden Partien zum Einsatz. Ob er in der kommenden Saison immer noch für das Team von Trainer John Patrick spielt ist ungewiss. Seit Wochen gibt es Spekulationen um einen Wechsel von Hukporti nach Litauen, das für seine gute Ausbildung von Nachwuchsbasketballern bekannt ist.

Auch Nationalspieler Isaiah Hartenstein ging diesen Weg und steht nun bei den Houston Rockets in der NBA unter Vertrag. „Litauen ist noch nicht ganz sicher. Vielleicht ja, vielleicht nein“, antwortete Hukporti auf die Frage nach einem eventuellen Wechsel.