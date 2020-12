Die Ehinger Basketballer sind noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen. Dem Team von Trainer Domenik Reinboth drohte noch am Donnerstag gleich aus zwei Richtungen eine 14-tägige Quarantäne, doch in beiden Fällen ist es für den ProA-Ligisten glimpflich ausgegangen. Zwar wurde die Partie am...