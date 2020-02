Wer am Dienstagabend nach der 106:112-Niederlage nach Verlängerung der Ulmer gegen Berlin dachte, dümmer kann man nicht verlieren, wurde nur drei Tage später eines Besseren belehrt. Mit 98:103 unterlag das Team von Trainer Jaka Lakovic gegen Braunschweig, einen direkten Konkurrenten um einen Playoff-Platz, gegen den man bereits die zweite Niederlage dieser Saison kassiert hat.

Eine besondere Note erhielt der Erfolg der Niedersachsen dadurch, dass ausgerechnet der ehemalige Ulmer Co-Trainer Pete Strobl in seiner ersten Saison als Cheftrainer die Löwen zum ersten Erfolg in der Ratiopharm-Arena geführt hat. Davor hatte es elf Niederlagen in Serie gesetzt.

215 gegnerische Punkte in zwei Spielen

Wer in zwei Spielen 215 Punkte kassiert, braucht nicht lange nach den Fehlern suchen. Schwieriger dürfe es für Lakovic werden, diese abzustellen. Kam dem Slowenen vor der Alba-Partie die lange Pause von 17 Tagen eher ungelegen, dürfte er nun ganz froh sein, dass aufgrund der Länderspielpause jetzt 15 Tage Zeit sind, bevor in Bayreuth die nächste Bundesliga-Partie ansteht. Auf die Ulmer wartet viel Arbeit.

Wie schon gegen Berlin starteten die Hausherren mit einem 0:11-Lauf zum 2:11 schlecht ins Spiel. Doch bis zum Viertelende drehten sie das Spiel und gingen mit einem 27:25 ins zweite Viertel. Dort sah es bis zum 40:41 noch recht solide aus, was Ulm bot – dann brach das Team erneut ein. Mit teilweise katastrophalen Ballverlusten wurde es den Löwen nicht einmal annähernd schwer gemacht, bis zur Halbzeit auf 57:44 davonzuziehen.

Zoran Dragic fehlt als Mentalitätsmonster

Auch wenn es müßig ist, dem abgewanderten Zoran Dragic hinterherzutrauern, zeigte sich in dieser Phase, dass der Slowene nicht nur als Scorer, sondern auch als Mentalitätsmonster nicht zu ersetzen ist. Die Hausherren ließen im zweiten Durchgang den bedingungslosen Willen vermissen, der nötig ist, um einen Playoff-Konkurrenten zu besiegen. Das merkten auch die 5781 Fans in der Arena und skandierten: „Wir woll’n euch kämpfen seh’n!“

Das taten die Ulmer im dritten Viertel auch – doch es brachte noch nichts, da sie in der Verteidigung weiterhin zu nachlässig agierten. Immerhin konnten sie sich auf ihren Angriff verlassen. Dank dem gelang es im letzten Durchgang endlich, den Rückstand Punkt um Punkt zu verkürzen. 82 Sekunden vor dem Ende traf Killian Hayes, der wie Tyler Harvey auf 18 Punkte kam, per Dreier sogar zu Führung (95:93). Im Gegenzug erzielte Thomas Klepeisz ebenfalls per Dreier das 96:95 für Braunschweig. Noch waren 1:13 Minuten zu spielen – doch die wurden aus Ulmer Sicht zu Vollkatastrophe. Drei verheerende Ballverluste von Hayes sowie einer von Grant Jerrett führten zu sieben Punkten durch Jairus Lyles in 73 Sekunden und zum entscheidenden 103:95. Andreas Obsts Dreier mit der Schlusssirene kaschierte die blamable Endphase nur noch minimal.