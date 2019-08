Die deutschen Basketballer stehen bei ihrer Generalprobe für die WM in China vor einer schweren Aufgabe. Das Team von Bundestrainer Henrik Rödl trifft am Mittwoch (14.00 Uhr) in Jiangmen auf Medaillenkandidat Australien. Der Asienmeister hatte in der Vorbereitung zuletzt WM-Titelverteidiger USA die erste Niederlage seit knapp 13 Jahren zugefügt, wenn NBA-Profis für die Amerikaner auf dem Parkett stehen. Deutschland hatte nach fünf Vorbereitungssiegen in Serie am vergangenen Samstag gegen Japan verloren.

Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes startet am Sonntag in Shenzhen gegen Frankreich in die Weltmeisterschaft vom 31. August bis 15. September. Die weiteren Vorrundengegner sind die Dominikanische Republik und Jordanien.