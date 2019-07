Themen in diesem Artikel Ratiopharm Ulm

Nun ist es amtlich: Isaac Fotu und Dwayne Evans kehren nach der Sommerpause nicht zu Baskteball-Bundesligist Ratiopharm Ulm zurück. Dafür haben die Ulmer einen neuen Mann verpflichtet: Derek Willis.

Basketball-Bundesligist Ratiopharm Ulm treibt seine Kaderplanung für die neue Saison weiter entschlossen voran: Nun schließt sich Derek Willis den Ulmern an. Der 2,06 Meter große US-Amerikaner kommt vom Ligakonkurrenten aus Göttingen – und kann auf der Power Forward- und der Center-Position eingesetzt werden. Für Göttingen lieferte der variable „Big Man“ in der vergangenen Saison durchschnittlich starke 12 Punkte und 5 Rebounds ab und versenkte 62 seiner 146 Dreipunkte-Würfe, was einer Quote von 42,5 Prozent entspricht.

In der NBA-Summer-League lief Willis zuletzt für die Phoenix Suns auf und kam in knapp 17 Minuten Einsatzzeit auf 6,7 Punkte und drei Rebounds. In Ulm erhält Willis einen Zweijahresvertrag. „Derek ist ein variabel einsetzbarer Big Man, der uns mit seiner Größe defensive Stabilität und Präsenz im Rebounding geben wird“, sagt der neue Chef-Trainer Jaka Lakovic. „Darüber hinaus ist Derek ein starker Werfer, der sein Spiel nach einer guten Rookie-Saison in den nächsten zwei Jahren bei uns auf das nächste Level bringen will.“

Mit der Verpflichtung von Derek Willis ist die Rotation auf den großen Positionen komplett. Was wiederum zur Folge hat, dass Dwayne Evans und Isaac Fotu nicht nach Ulm zurückkehren werden. „Ich habe mit beiden sehr gerne zusammengearbeitet und bin mir sicher, dass sie ihren Weg gehen werden“, sagt Sportdirektor Thorsten Leibenath.

Mit Derek Willis nehmen die Ulmer eigenen Angaben zufolge „einen der auffälligsten Newcomer der vergangenen BBL-Saison unter Vertrag“. Der US-Amerikaner legte für Göttingen vier Mal mehr als 20 Punkte auf und hatte sein bestes Spiel gegen Würzburg, als er 22 Punkte erzielte, 13 Rebounds abgriff und eine Feldwurfquote von 72 Prozent vorweisen konnte.

Seine Karriere begann Willis, der seine ersten Lebensjahre in einem Indianer-Reservat in Wyoming verbrachte, an der University of Kentucky. Mit den Wildcats erreichte Willis 2015 das Final Four, das Final-Turnier der NCAA. Nach einem Jahr in der G-League für die Grand Rapids Drive wechselte in die Bundesliga nach Göttingen.