Favorit Alba Berlin und die MHP Riesen Ludwigsburg wollen sich im ersten Finalduell um die deutsche Basketball-Meisterschaft eine gute Ausgangslage verschaffen. Das Hinspiel steht am Freitag (20.30 Uhr/Magentasport) in München an. Die Entscheidung um den Titel fällt zwei Tage später (15.00 Uhr/Sport1 und Magentasport). Die Ergebnisse der beiden Partien werden addiert.

Alba ist im Meisterturnier noch ungeschlagen und will zwölf Jahre nach der bislang letzten Meisterschaft seinen neunten Titel holen. Ludwigsburg hat in den Playoffs bereits Titelverteidiger FC Bayern München bezwungen und steht erstmals im Finale.