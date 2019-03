Bislang waren die Zweitliga-Basketballer vom Team Ehingen Urspring von Verletzungen verschont geblieben. Nun traf es sie doppelt hart. Dennoch schafften sie zu Gast bei den Seawolves Rostock, zwei herbe Verluste wettzumachen und einen 87:75-Auswärtssieg zu feiern – der Lohn für unbändigen Willen und Energieleistung der übrigen Akteure. „Ein harter Sieg mit Riesen-Fight und toller Moral, das macht mich sehr stolz“, sagte Ehingens Trainer Domenik Reinboth.

Seger Bonifant, der stärkste Dreierschütze der ProA, hatte sich im Training den Knöchel umgeknickt und war die zehnstündige Reise an die Nordküste gar nicht angetreten. Anfang des dritten Viertels erwischte es dann Tim Hasbargen, ebenfalls am Sprunggelenk. Es liegt wohl ein Bänderriss vor. Genaueres soll eine MRT-Untersuchung am Montag ergeben. Jedenfalls ist nicht sicher, ob Hasbargen diese Saison wieder spielen kann. „Ich hoffe, dass es bei ihm nur ein Band erwischt hat. Tim hat viel präventiv gearbeitet, aber so etwas passiert jedem Basketballer einmal“, ordnet Reinboth die Verletzung ein, die er in seiner Karriere neun Mal erlitten hat. Das sei das Berufsrisiko eines Basketballers, doch für die Steeples kommen die Verletzungen zur Unzeit. Reinboths Mannschaft kämpft um die Playoffs-Teilnahme 2018/19 und trotz dieses 16. Sieges in Rostock ist zwei Spieltage vor Ende der Hauptrunde noch nicht zu Hundert Prozent klar, wer die acht glücklichen Mannschaften sind. Da auch Karlsruhe (100:94 in Tübingen), Hagen (76:61 in Kirchheim) und Trier (82:78 in Heidelberg) gewonnen haben, kann sich Ehingen noch nicht sicher sein. Am Freitag sind die Gladiators Trier zu Gast in Ehingen, zum Abschluss geht es noch nach Kirchheim.

Zwölf gegen Acht

Zu Acht ging es also bei den Seawolves aufs Parkett und vor 3700 Zuschauern liefen die Steeples zwischen leuchtenden LED-Banden ein. Nach der Hiobsbotschaft von Seger Bonifants Verletzung standen die Wetten auf einen Ehinger Sieg eher schlecht. Rostock bot zwölf formidable Spieler auf, wobei das Wiedersehen mit Ex-Urspringer Kevin Bryant auf dem Feld kurz ausfiel. Acht Minuten gab Coach Milan Skobalj dem lange verletzten Flügel Einsatzzeit. Und im ersten Viertel entwickelte sich ein offensiv geprägter Schlagabtausch, ausgeglichen und spannend. Den Ehingern merkte man die lange Anreise nicht an. Sie starteten kämpferisch, konzentriert und mit Spielfreude. 4:4, 10:10, 12:12 hieß es nach fünf Minuten. Ehingen ließ den Ball gut laufen und RayShawn Simmons fand nach zwei mäßigen Spielen wieder zu alter Stärke zurück. Mit Kevin Yebo bildete er immer wieder eine wertvolle Angriffsallianz.

Rostock schaffte es nicht

Beim 25:21 hatten sich die Gastgeber erstmals leicht abgesetzt und Reinboth rief zur ersten Besprechung. Bryant markierte Ende des ersten Viertels zwei Punkte zur knappen 27:26-Führung der Rostocker. Die hielt auch bis in die 14. Minute, ehe Ehingen mit hohem Tempo und einem sagenhaft aufgelegten Daniel Monteroso wieder vorlegte und zwischenzeitlich bis auf sieben Punkte wegzog (49:42/18.). Bei Rostock strahlte Yannick Anzuluni (25 Punkte) die größte Gefahr aus und hielt seine Mannschaft im Spiel. Die Gäste stellten in der zweiten Hälfte auf Zonenverteidigung um und mussten jetzt auf Hasbargen verzichten. Rostock leistete sich einige Ballverluste – am Ende sollten es 20 Turnover sein – die Partie blieb dennoch bis in die 27. Minute weiter umkämpft. Ehingen ging schließlich mit einem Sieben-Punkte-Vorsprung ins Schlussviertel (61:68/30.). Anzuluni brachte seine Farben per Dreier noch einmal auf fünf Zähler heran (68:73), ehe Simmons ebenfalls aus der Distanz zwei Mal erfolgreich war. Das war die Entscheidung. Ehingen hatte mit einer kleinen Rotation hervorragend durchgehalten. Rostock schaffte es nicht mehr, in den letzten vier Minuten heranzukommen.

