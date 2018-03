Basketball Auswärts in der Rolle des Außenseiters

Breitengüßbach / Michael Wiedmann

Nach dem Heimsieg gegen Chemnitz spielen die Crailsheim Merlins morgen um 15 Uhr gleich gegen das nächste Topteam ihrer Gruppe in der U-19-Bundesliga. Hinter dem TSV Breitengüßbach – mit Ex-Zauberlehrling Jekabs Beck – verbirgt sich der Nachwuchs von Brose Bamberg. Im Hinspiel unterlagen die Merlins deutlich mit 50:81. Dass das Ergebnis diesmal deutlich knapper ausfallen könnte, hat verschiedene Gründe.

Zum einen war das Hinspiel das allererste Spiel überhaupt für die Merlins in der U-19-Bundesliga. Mit einem komplett neuen Team, als Relegations-Qualifikant, hatte man zu Hause gegen den Bamberger Meisternachwuchs schlichtweg Lehrgeld gezahlt. Nach und nach kamen die Nachwuchs-Zauberer immer besser in die Saison, gewannen sieben Partien und stehen ebenso wie die Güßbacher auf einem Play-off-Platz in der Hauptrundengruppe 3. Zu guter Letzt kam noch der Heimsieg gegen Chemnitz am Wochenende dazu, neben Nürnberg das dritte Team im Bunde der Spitzengruppe.

„Wir können absolut befreit aufspielen“, freut sich Kai Buchmann. Aufgrund der guten Ausgangssituation habe man keinen Druck, unbedingt in Breitengüßbach gewinnen zu müssen. Die Chancen auf die Play-offs sind auf jeden Fall weiter vorhanden. „Wir wollen einfach schauen, was geht. In jedem Fall möchten wir aber besser dastehen als im Hinspiel“, so der Headcoach weiter. Allerdings sei der Respekt vor den Gastgebern auch sehr groß: „Wenn sie komplett sind, haben sie die beste Mannschaft in unserer Gruppe.“