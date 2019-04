Während die Hakro Merlins Crailsheim in der Bundesliga um den Klassenerhalt kämpfen, versucht Rasta Vechta, sich den Heimvorteil in den Play-offs zu sichern.

Vor genau einem Jahr standen sich Vechta und Crailsheim in den Finalspielen der Pro A gegenüber. Vechta krönte sich nach den zwei Begegnungen, von denen eine die Niedersachsen und eine die Merlins gewannen, zum Meister der zweiten Basketball-Bundesliga. Auch eine Spielklasse höher geht die Erfolgsgeschichte der Rastaner weiter. Vechta ist die Überraschungsmannschaft der BBL-Saison 2018/19 und hat schon vier Spieltage vor Schluss der Hauptrunde die Teilnahme an den Play-offs eingetütet. 22 Siege und acht Niederlagen stehen zu Buche, damit liegt Vechta auf Platz 4 der Tabelle, noch vor Bamberg und Ulm. Die Rastaner können sich sogar den Heimvorteil in der ersten Play-off-Runde sichern, die momentan gegen Bamberg gespielt werden würde.

In ganz anderen Gefilden finden sich die Hakro Merlins Crailsheim wieder. Nach dem letzten Wochenende, an dem Bremerhaven gegen Göttingen und der MBC gegen Bayreuth siegten, sind die Zauberer wieder auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. „Nach der verpassten Chance gegen Ludwigsburg ist das Spiel in Vechta die nächste Möglichkeit für einen Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenerhalt. Ich denke, es kann für uns ein Vorteil sein, dass wir in Vechta der klare Underdog sind. Das anzunehmen und in eine positive Energie umzusetzen, kann für uns der Schlüssel zum Erfolg sein“, sagt Ingo Enskat, der sportliche Leiter der Hakro Merlins Crailsheim, im Vorfeld der Partie.

Vechta geht mit gehörig Selbstvertrauen ins Heimspiel im 3140 Zuschauer fassenden Rasta-Dome, das schon ausverkauft ist. Aus den vergangenen fünf Spielen holten sie vier Siege, darunter unter anderem gegen den Tabellenzweiten Oldenburg und beim Europe-Cup-Finalisten Würzburg. Die Merlins hingegen haben zuletzt fünfmal in Folge verloren.

Am 31. Spieltag der BBL-Saison treffen die beiden Mannschaften aufeinander, die in dieser Spielzeit die meisten Würfe von jenseits der Dreierlinie nehmen: Vechta im Schnitt 29 und Crailsheim 28. Die Dreierquote wird also auch entscheidend für die Entwicklung der Begegnung sein.

Im Hinspiel im November gewann Rasta Vechta in der Arena Hohenlohe in Ilshofen glücklich mit 70:68. Damals hatte T.J. Bray, der am Samstag in Würzburg pausierte und für das Spiel heute fraglich ist, 0,1 Sekunden vor Schluss das Spiel entschieden. Bray ist mit 7,8 Assists pro Spiel der zweitbeste Vorlagengeber der gesamten Bundesliga.

Topscorer bei Vechta ist Austin Hollins, der im Schnitt 15,9 Punkte erzielt. Und auch ein junger Deutscher hat auf sich aufmerksam gemacht: Der 19-jährige Power Forward Philipp Herkenhoff hat sich als Early-Entrant zum NBA-Draft angemeldet, dem Auswahlverfahren, mit dem die beste Liga der Welt neue Nachwuchsspieler verpflichtet.

Info Rasta Vechta – Hakro Merlins Crailsheim, heute, 19 Uhr

