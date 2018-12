Auf dem Prüfstand

rf

Die Steeples müssen sich am heutigen Montag in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A auswärts beweisen. Nach der knappen Heimniederlage am Freitag gegen Hagen ist das Team Ehingen Urspring bei den Artland Dragons in Quakenbrück gefordert. Die Mannschaft von Trainer Domenik Reinboth steht heute also, am letzten Spieltag der Vorrunde, besonders unter Druck, denn die Hausherren dürften nach dem überraschenden 84:75-Sieg in Chemnitz besonders heiß und motiviert sein. Schließlich war es der sechste Sieg des Tabellenzwölften. Den Artland Dragons ist das gelungen, was zwölf andere Teams, darunter die Steeples, noch nicht geschafft haben: Die Drachen haben dem Primus die erste Niederlage beigebracht.