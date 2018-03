Basketball 2. Bundesliga Pro A Am Ende ist das Glück nicht   auf der Ehinger Seite

Maurice Glienke

Der Vorsprung war herausgearbeitet. Dass es bis zum Ende der Saison spannend bleiben würde, war wohl allen Beteiligten klar gewesen. Doch nun, zwei Spieltage vor Schluss, steht das Team Ehingen Urspring wieder auf einem Abstiegsplatz. Nicht nur die knappe 80:82-Heimniederlage der Steeples gegen Heidelberg war dafür verantwortlich. Auch der Erfolg der Baunach Young Pikes bei der Orange Academy Ulm (92:90 n. V.) ließ die Ehinger auf den vorletzten Rang fallen. Der würde in zwei Wochen den Gang in die ProB bedeuten.

Doch soweit ist es noch längst nicht. Das stellte auch Ehingens Trainer Domenik Reinboth nach dem Spiel klar. „Die Niederlage ist sehr frustrierend, aber wir sind noch da. Wir haben zwei Spiele Zeit, alles zu geben und unsere Aufgaben zu erfüllen“. Zuvor warfen seine Spieler alles in die Partie hinein. Alles was ein Team im Abstiegskampf benötigt, wurde in die Waagschale geworfen. Zu Beginn waren es vor allem die beiden großen Spieler der Steeples, Kevin Yebo und Bradley Hayes, die für die ersten zehn Punkte auf dem Konto ihrer Mannschaft sorgten.

Nach der 10:9-Führung (4.) und guter Anfangsphase schlugen die Heidelberger mit einem 6:0-Lauf zurück. Überraschend kam dann Spielmacher Sebastian Schmitt ins Spiel, der trotz Verletzung auflief und seinem Team Sicherheit gab. Im weiteren Verlauf gestatten beide Teams dem Kontrahenten leichte Punkte unter dem Korb. So kam es, dass kein Spieler einen Dreipunkteversuch nach den ersten zehn Minuten getroffen hatte.

Nach der kurzen Pause, wollte den Steeples aber so rein gar nichts mehr gelingen. Vier Minuten lang blieben sie ohne Punkte. Die Heidelberger trafen drei Dreipunktewürfe in Folge und schienen davonzuziehen. „Die Erfahrung in meinem Team ist dieses Jahr groß, wir machen sehr viel richtig“, erklärte Academics-Coach Frenkie Ignajtovic.

Aber angeführt von Kevin Yebo schlugen die Gastgeber zurück. Bis auf 36:41 kam das Team Ehingen Urspring heran, ehe Heidelbergs Eric Palm mit zwei erfolgreichen Distanzwürfen zum 36:47-Halbzeitstand traf.

Das dritte Viertel lief dann wie im Traum. Gegen den Tabellendritten legten die Steeples eine unglaubliche Aufholjagd hin. Ein sagenhafter 15:0-Lauf brachte die 51:47-Führung für die Ehinger. In diesen sieben Minuten nach der Halbzeit traf Seger Bonifant drei Distanzwürfe und ließ die Heidelberger verzweifeln. Erst kurz darauf gelang dem Gast dann der erste Punkt nach langer Zeit. Diese Schwächephase nutzten die Steeples gnadenlos aus und gingen mit einer knappen Führung (58:57) in die letzten zehn Minuten.

Dort lieferten sich die beiden Kontrahenten einen offensiven Schlagabtausch, der in der letzten Minute seinen Höhepunkt fand. Für die Mannschaften stand tabellarisch viel auf dem Spiel und so suchte jeder sein Heil im Angriff. Als Jaleen Smith für die Academics zum 65:62 traf, sollte das bis zum Ende der größte Vorsprung eines Teams bleiben. Immer wieder wechselte die Führung; Freude und Enttäuschung lagen nur minimal auseinander. Nach dem 74:77 blieb der Vorsprung immer bei den Gästen. Doch die Ehinger ließen die kleinen Chancen auf den Sieg immer wieder knapp liegen. Am Ende brachten die vielen Freiwürfe in der Schlussminute die Entscheidung zugunsten des Tabellendritten aus Nordbaden. „Am Ende haben nur Kleinigkeiten den Ausschlag gegeben, aber damit müssen wir leider leben“, sagte Steeples-Coach Reinboth.