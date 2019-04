Die U16 der Hakro Merlins macht Bayern München das Leben schwer, scheidet in der 2. Play-off-Runde aber knapp aus.

Na klar! Gegen Bayern München in einem offiziellen Punktspiel anzutreten, ist schon etwas Besonderes. Aber wichtiger als der Name des Gegners ist, dass wir in dieser Saison bei drei von vier Spielen gegen die Bayern gut mitgehalten und jeweils nur sehr knapp verloren haben“, berichtet Kevin Ulrich, Mannschaftskapitän des U-16-Teams der Hakro Merlins. „Für mich ist es eine Ehre, in der Bundesliga zu spielen. Das ist für jeden Spieler eine gute Erfahrung. Und jedes Spiel ist anstrengend, weil die Jungs alle Basketball spielen können.“

Mitstreiter Nils Rossek pflichtet ihm bei: „Bayern ist immer ein spezieller Gegner. Andererseits muss man in jeder Partie mit Engagement und Einsatz spielen und alles geben. Wenn die Halle voll ist und wir angefeuert werden, motiviert mich das eher, gute Pässe zu spielen oder mich beim Wurf besonders zu konzentrieren.“

Um ein Haar hätte es in der Serie „Best of Three“ gereicht, um ein drittes Spiel, dann wieder in München zu erzwingen. Rund 300 Zuschauer taten in der Hakro-­Arena am Sonntag jedenfalls ihr Möglichstes, die Geräuschkulisse hoch zu halten und mit unentwegtem Anfeuern für reichlich Remmidemmi zu sorgen.

Nuancen entscheiden den Endstand

Die Gastgeber starteten sehr selbstbewusst und fokussiert, gingen mit 18:11 in Führung, mussten dann aber den Ausgleich hinnehmen. Im zweiten Viertel setzten sich die Bayern ab (von 23:32 auf 30:44). In Durchgang 3 schienen die Münchner die Lage im Griff zu haben (56:70), doch die Crailsheimer Jungs ließen nicht locker, kämpften unermüdlich und was das Zeug hält und waren in der Schlussminute wieder dran (79:81). Spitz auf Knopf. Letztlich entschieden Nuancen den Endstand von 79:83. Ein Herzschlagfinale. Die Rebounds haben es letztlich gerichtet für die Münchner. Crailsheim imponierte mit einer phänomenalen Quote von 17 (!) erfolgreichen Dreiern. Den Zuschauern hat’s gefallen. Sie verabschiedeten beide Mannschaften mit lang anhaltendem und verdientem Applaus.

„Wirklich eine super Stimmung, die hier geherrscht hat, so etwas habe ich schon lange nicht mehr erlebt, zumal bei einem Jugendspiel. Das pusht natürlich die Heimmannschaft, macht uns als Gäste eher nervös“, musste Gäste-­Coach Florian Wedell schmunzelnd einräumen. „Aber das macht Spaß und deshalb spielen wir ja Basketball.“

„Crailsheim ist als Mannschaft sehr schwer zu spielen, agiert sehr strukturiert. Jeder kennt seine Rolle, eine wahnsinnig disziplinierte Mannschaft. Wir wussten, dass es für uns schwer werden würde.“ Ein Lob, von Respekt geprägt, das Marko Stankovic, seinem Kollegen auf Crailsheimer Seite (zusammen mit Assistent Leon Löbig) runtergehen wird wie Öl. Die Bajuwaren gelten als eine der stärksten Mannschaften im Süden. Ihr erklärtes Ziel: „Das Final Four!“ Dorthin bedarf es noch eines Schrittes.

Ähnliche Grundprinzipien

Die Nachwuchs-Leistungsteams der Hakro Merlins spielen nach den gleichen Grundschemata wie auch die erste Mannschaft. Kurz und griffig formuliert: das Spiel im Angriff breit anlegen, den Ball schnell machen, zirkulieren lassen, unter den an der Dreierlinie postierten Spielern den freien Mann finden. Von dort werfen oder auch in die Zone penetrieren und zum Korb ziehen! „Wir haben eine tolle Mannschaft“, freut sich auch Ingo Enskat, der sportliche Leiter. „Die Jungs spielen sehr gut zusammen, verstehen sich untereinander, helfen sich aus, sind eine wirkliche Mannschaft.“

Und Marko Stankovic weiß, was er an seinen Jungs hat: „Natürlich ist es schade, dass wir jetzt ausgeschieden sind. Aber ich bin sehr stolz auf die Mannschaft und das, was sie erreicht hat. Seit September trainieren die Jungs jetzt viermal in der Woche und haben sich mit dem Sprung unter die Top 16 in Deutschland belohnt.“

Zum Team gehören: Timo Waldmann, Dennis Jakobi, Warson Wang, Aaron Hermann, Ante Prtenjaca, Kevin Ulrich, Daniel Exler, Andreas Maier, Malvin Lehmann, Chris Rümmele, Nils Rossek, Giovanni Alessio Calamita.

