Basketball: Academy und Elche wollen nicht relaxen

swp

Im letzten Saisonspiel in der Zweiten Basketball-Liga Pro B gegen die Rheinstars aus Köln will die Orange Academy den eigenen Fans heute (Tipoff 19.30 Uhr/Kuhberg) einen ersten Vorgeschmack auf die Playoffs geben. Bereits im Vorfeld der Partie gab es für die Orange Academy großen Grund zur Freude: Durch den 73:89-Auswärtserfolg über die Dragons Rhöndorf konnten die jungen Ulmer schon am vergangenen Samstag das begehrte Playoff-Ticket lösen.

Entsprechend zufrieden zeigte sich nach der Partie im Rheinland auch Academy-Coach Danny Jansson: „Es ist schön, dass wir dieses Ziel vorzeitig erreicht haben. Das Spiel war ein gutes Zeichen für unsere Entwicklung, denn wir zeigen inzwischen Merkmale einer wirklich soliden Playoff-Mannschaft.“

Auch beim Saisonabschluss am Kuhberg gegen die Rheinstars aus Köln wollen sich die Ulmer noch einmal von ihrer besten Seite präsentieren. Im Falle einer Niederlage des FC Bayern Basketball II und der Scanplus Baskets Elchingen könnte man mit einem Sieg über die Domstädter nämlich noch ein bis zwei Plätze in der Tabelle gutmachen. Dies würde bedeuten, dass die Ulmer in der ersten Runde der Playoffs nicht auf den Zweit-, sondern auf den Dritt- oder Viertplatzierten der Nord-Staffel treffen würden.

Viele Konstellationen denkbar

Mit zwölf Siegen und neun Niederlagen gehen die Elche als Vierter in den letzten Spieltag der Hauptrunde. Da es ziemlich eng in der Tabelle zugeht, sind noch viele Platzierungen möglich. Dabei muss auch ein Blick auf die anderen Partien geworfen werden.

Mit den Depant Gießen 46ers Rackelos kommt heute (19.30 Uhr) das neben den Bayer Giants Leverkusen heißeste Team der Liga in die Brühlhalle. Das Team von Trainer Rolf Scholz konnte von den letzten zwölf Spielen elf gewinnen und katapultierte sich im Kampf um die Playoffs auf den zweiten Rang.

Für Elche-Trainer Boris Kurtovic steht die Partie gegen die Hessen unter einem guten Stern. „Gießen ist sehr formstark und konnte viele Spiele gewinnen. Sie haben mit Johannes Lischka einen sehr guten Spieler und weitere Talente wie Alen Pjanic und Bjarne Kraushaar. Mit Jestin Lewis haben sie einen starken Guard verpflichtet. Ein Schlüssel könnte eine Defensivleistung wie im dritten Viertel gegen Erfurt sein, das wir mit 33:13 gewinnen konnten“, sagte der Coach.