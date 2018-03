Basketball Abstiegskrimi in Hakro-Arena

Abstiegskrimi in Hakro-Arena

Crailsheim / Michael Wiedmann

Zu einem richtungsweisenden Spiel in der Regionalliga Südwest empfangen die Crailsheim Merlins II heute (15 Uhr) den TV Lich. Gegen den Tabellenvorletzten wäre ein Sieg immens wichtig, um die Chance auf den Klassenerhalt zu erhöhen.

Parallele zum Spiel der ersten Mannschaft in Hamburg: Kurz vor dem Aufeinandertreffen mit den Merlins II hat auch der TV Lich einen Wechsel auf der Trainerbank vorgenommen und hofft durch diese Maßnahme, die Saisonziele doch noch erreichen zu können. Christian Knaus heißt der neue Mann bei den Hessen, der im ersten Spiel allerdings keinen guten Start erwischte. In eigener Halle unterlagen die Licher den Fellbach Flashers deutlich mit 80:101. „Jetzt hatte der Trainer aber ein bisschen mehr Zeit, mit der Mannschaft zu arbeiten. Das macht es für uns nicht einfacher“, so Merlins-Coach Kai Buchmann zur Situation vor dem Duell im Tabellenkeller.

Bei den Merlins ist man sich absolut bewusst, wie wichtig dieses Spiel für den Klassenerhalt ist. „Wir haben in den letzten Wochen gute Leistungen gezeigt. Daran müssen wir anknüpfen und eine stabile Leistung abrufen“, lautet die Erwartungshaltung des Crailsheimer Trainers, der zudem auf den Heimvorteil zählt: „Zu Hause geht immer was!“

Einteilung erfolgt erst später

Mit einem Sieg gegen Lich könnte sich der Aufsteiger (Platz 12) wieder etwas Luft zu den voraussichtlich drei Abstiegsrängen verschaffen und gleichzeitig zu den Mainzern (Platz 11) aufschließen. Die endgültige Zahl der Absteiger aus der Regionalliga wird erst durch die Play-downs in der Pro B Süd ermittelt, wenn dort feststeht, welche Teams in die Regionalliga absteigen und entsprechend in die Südwest- oder Südost-Staffel eingeteilt werden.

Daher zählt für die Merlins II jeder Punkt und jeder Rang, um den man sich vom Tabellenkeller entfernen kann.

Info Merlins II – TV Lich, heute, 15 Uhr, Hakro-Arena Crailsheim