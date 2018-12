Basketball „Jetzt den Kopf nicht hängen lassen“

Crailsheim / hel

Rund vier Minuten sind in der Arena Hohenlohe noch zu spielen, als Merlins-Nachwuchsmann Joschka Ferner erst einen Zwei-Punkte-Wurf versenkt und wenig später einen Dreier folgen lässt – zum Zwischenstand von 68:87. Die Entscheidung ist längst gefallen. Die Bamberger Gäste nehmen aus der pickepackevollen Halle, darunter auch reichlich Fans aus Oberfranken, souverän und verdient den Sieg mit nach Hause.

Gleich darauf wird Frank Turner ausgewechselt, nimmt auf der Bank Platz und knallt sein Handtuch frustriert auf den Boden. Worüber sich der Crailsheimer Spielmacher in dieser Situation genau ärgert, ist nicht überliefert. Zu Beginn der Trainingswoche musste er verletzungsbedingt aussetzen, griff erst am Donnerstag wieder leicht ins Geschehen ein und absolvierte die Einheiten am Freitag. Dementsprechend verzichtet Coach Tuomas Iisalo zunächst auf seinen Spielmacher, beginnt mit DeWayne Russell, den er in der Startaufstellung zusammen mit Ben Madgen, Konrad Wysocki, Michael Cuffee und Shermann Gay auf das Parkett schickt.

Turner gleich voll im Spiel

Nach seiner Einwechslung führt sich Turner in seiner unnachahmlichen Art gleich mit sechs schnellen Punkten erfolgreich ein, zum zwischenzeitlichen 14:16. Und das in einem weitgehend ausgeglichenen ersten Viertel, in dem Bamberg erst durch zwei Dreier von Mo Stuckey in der Schlussphase auf 22:29 vorlegt.

Ingo Enskat, der sportliche Leiter freut sich über eine „gute Leistung“ in dieser Phase, moniert allerdings, dass die Merlins in der Defense nicht konsequenter zu Werke gehen, um Bamberg zu stoppen oder zumindest intensiver zu stören. „Am Anfang haben wir nicht genug gegen eine physische Bamberger Mannschaft gekämpft, sodass die Shooter offen waren und getroffen haben“, analysiert Sebastian Herrera, am Samstag nicht nur wegen seiner 18 Punkte Crailsheims Bester.

Die Vorentscheidung dann zu Beginn des zweiten Viertels, als die Hausherren binnen sechs Minuten nur drei Punkte zustande bringen, Bamberg hingegen zwölf auf das Scoreboard legt und auf 25:41 davonzieht. „Ich glaube, wir hatten gegen eine hoch konzentrierte Bamberger Mannschaft nur ein kleines Zeitfenster, in dem für uns etwas möglich gewesen wäre, aber wir scheiterten zu sehr in der Defense“, befindet Merlins-Coach Tuomas Iisalo. „Ganze vier Teamfouls in der ersten Halbzeit sprechen für sich. Da brauchen wir eine viel höhere Intensität.“

Hart verteidigt

Apropos Defense: Dass Ben Mad­gen ein sehr gefährlicher Werfer ist, hat sich mittlerweile längst in der Liga herumgesprochen. Entsprechend intensiv und effektiv beharken Niko Zisis und Bryce Taylor den Australier in Crailsheimer Diensten (6 Punkte) und lassen ihn nicht wie gewohnt ins Spiel kommen. Das bringt ihnen ein Extralob von Coach Ainars Bagatskis ein! Tuomas Iisalo macht hier gar einen Trend in den letzten Spielen aus und will sich Gedanken darüber machen, wie er dem in Zukunft begegnen kann.

Zur Halbzeit führt Bamberg mit 18 Punkten Vorsprung. Sebastian Herrera dazu: „Das gegen eine solche Mannschaft aufzuholen, ist schwer.“ Turner und Herrera versenken die ersten Dreier für Crailsheim. Aber auch in dieser Bilanz (am Ende 24:45 Prozent) werden die Kräfteverhältnisse deutlich.

Im dritten Viertel setzt bei den Gästen Stevan Jelovac mit drei Dreiern (und 12 Punkten) Akzente. Die Gastgeber treffen wiederholt von der Freiwurflinie. Erneut Herrera und Turner versenken ihre Dreier. Ein Augenschmaus für die Galerie: Der gekonnte Alley-Oop von Frank Turner auf seinen Kollegen Joe Lawson. „Mir hat gefallen, dass wir nach der Pause positiv im Spiel geblieben sind. Ein Topteam mit der Bamberger Qualität hat sein Programm routiniert runtergespielt. Und wir sind nicht mehr herangekommen“, erklärt Ingo Enskat zu den ausgeglichenen Vierteln 3 und 4 (25:27 und 18:14).

Mit dem letzten Durchgang zeigt sich Bambergs Bagatskis nicht zufrieden, „denn als Coach will man 40 Minuten lang konzentrierte Leistung sehen. Letztlich war das Wichtigste aber, dass wir gewonnen haben, denn Crailsheim ist ein sehr gefährliches Team, besonders zu Hause.“ Die Gäste präsentieren sich als äußerst kompakte Mannschaft. Gleich sechs Spieler punkten zweistellig. Aufseiten der Hausherren gelingt dieses Kunststück nur Sebastian Herrera, der sich auch nach seinem Ausflug mit der chilenischen Nationalmannschaft in guter Form präsentiert, und Frank Turner.

Sebastian Herrera blickt voraus in die Zukunft. Da stehen die Aufgaben im Derby in Ludwigsburg und gegen den Mitteldeutschen BC am zweiten Weihnachtsfeiertag auf dem Programm. „Sehr wichtige Spiele. Ganz klar. Wir haben aber schon gezeigt, dass wir auch auswärts gewinnen können. Wir müssen weiter hart arbeiten und dürfen den Kopf nicht hängen lassen. Schließlich haben wir noch 24 Spiele vor uns.“

Neuer Spieler für den Flügel

Die Hakro Merlins bekommen Verstärkung. Robert „Reggie“ Arnold heißt der neue Mann, spielt auf den Positionen 2 und 3. Der 1,98 Meter große US-Amerikaner ist „ein athletischer Spieler. Mit ihm wollen wir in der Offensive neue Impulse setzen und die Verteidigung gerade auf den Flügelpositionen stärken“, betont Ingo Enskat. Der 30-Jährige spielte zuletzt bei JDA Dijon in der ersten französischen Liga. In Finnland, Belgien und Griechenland sammelte „Reggie“ Arnold zudem Erfahrungen in renommierten Teams und Top-Ligen. Auch in Eurochallenge, Europe Cup und mit Dijon in der Champions League war er unterwegs, verbuchte unter anderem gegen ­Brose Bamberg 14 Zähler.

„Man darf nicht erwarten, dass da ein Spieler kommt, der alles an sich reißt und die Mannschaft komplett umkrempelt.“ Das Team selbst müsse die Veränderung im Kader als zusätzlichen Reiz sehen, nochmal Gas zu geben. „Wenn so die Intensität gesteigert wird, kann das letzte Quäntchen aufs Feld gebracht werden, das uns in den knappen Spielen gefehlt hat.“ Reggie Arnold ist bereits in Crailsheim eingetroffen und dürfte am Samstag in Ludwigsburg spielberechtigt sein.