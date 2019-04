Pickepackevolle Halle beim Derby: Im Nachholspiel zwischen den Hakro Merlins und den Gästen von der Donau gibt es keine Sitzplatz-Tickets mehr.

Für die Ulmer Gäste geht es im Derby gegen Crailsheim in erster Linie darum, ihren derzeit sechsten Play-off-Rang zu festigen. Die Hakro Merlins dagegen wollen nach zwei Niederlagen wieder wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln. Fünfmal trafen die beiden Teams bislang auf diesem Niveau zusammen, einmal gewannen die Zauberer, und das in der Arena.

Gleich drei Merlins-Spieler haben eine Ulmer Vergangenheit. Philipp Neumann, Konrad Wysocki und Joschka Ferner trugen früher das orangefarbene Trikot. Als Letzter wechselte der Jüngste aus diesem Trio in die Horaffenstadt, Joschka Ferner.

Basketball Bayern München wartet auf die Merlins Die Hakro Merlins Crailsheim stehen am Sonntag bei Tabellenführer Bayern München vor einer schweren Aufgabe.

Sechs Jahre lang in Ulm

Spiele gegen Ulm sind für Joschka Ferner immer noch etwas Besonderes. Was Wunder, schließlich hat der Youngster im Trikot der Hakro Merlins sechs Jahre lang an der Donau seine Körbe geworfen. „Ein bisschen nervöser als bei anderen Spielen bin ich schon“, räumt der 23-Jährige, der in Aalen geboren ist, freimütig ein. In der Saison-Vorbereitung haben die Hakro Merlins schon mal gegen Ulm geprobt und auch das Hinspiel (99:87) Mitte März gegen die alten Kollegen, oder was noch davon übrig ist, haben Joschka Ferner und Kollegen schon hinter sich.

„Ulm ist sicherlich Favorit. Doch mit unseren Fans im Rücken haben wir in heimischer Halle schon Mannschaften wie Bayreuth geschlagen. Und natürlich wollen wir bei diesem Derby unsere Chance nutzen und weiter punkten,“ hofft Ferner.

Beim Hinspiel, Mitte März, machten sich die Crailsheimer im ersten Viertel selbst das Leben schwer, „kamen nicht gut raus“, waren vielleicht auch von der Atmosphäre in der großen Halle mit ihren 6200 Zuschauern beeindruckt. „Doch nach dem ersten Viertel haben wir den Respekt abgelegt und uns auf Augenhöhe präsentiert“, erklärt Joschka Ferner weiter.

„Natürlich will man dem großen Bruder gerne eins auswischen“, betont Ingo Enskat, Crailsheims sportlicher Leiter. „Und letztlich zählt jeder Sieg im Hinblick auf den Klassenerhalt. Da sollten wir nach Möglichkeit unsere Heimspiele gewinnen.“ Auch Ingo Enskat hebt die sehenswerte Aufholjagd beim Hinspiel hervor. „Danach ist der Mannschaft sicherlich etwas die Kraft ausgegangen. Aber die Leistung hat dann gepasst. Wenn wir aber einen der Großen schlagen wollen, dürfen wir uns die Butter nicht vom Brot nehmen lassen und müssen die Konzentration während des gesamten Spieles hochhalten!“ Bezogen auf die heutige Partie bedeutet das: weniger Aussetzer produzieren und nach solchen so schnell wie möglich wieder den normalen Rhythmus finden.

In Bamberg respektabel verkauft

Während die Ulmer am letzten Spieltag in einem Herzschlagfinale mit 95:94 gegen Würzburg gewonnen haben, mussten die Hakro Merlins in Bamberg, beim Ex-Meister klein beigeben, zogen sich aber durchaus achtbar aus der Affäre (92:101 verloren). „Über weite Strecken haben wir dort sehr gut mitgehalten“, freut sich auch Ingo Enskat. „Die Mannschaft ist auch auf Strecke dran geblieben, hat sich nach kleinen Rückständen wieder herangekämpft. Der Ball ist viel besser gelaufen. Auch der Einsatz hat gestimmt, wesentlich intensiver als im Heimspiel gegen Berlin. Die Jungs haben nicht aufgesteckt.“ Die Integration von Neuzugang Hollis Thompson schreitet weiter voran. „Auch hier haben wir den nächsten Schritt gemacht.“

„Wir haben uns gut regeneriert und wollen uns gegen Ulm von unserer besten Seite zeigen. Mit unserer Offensivleistung war ich in Bamberg zufrieden, defensiv haben wir vor allen Dingen zu viele Rebounds liegen lassen und dem Gegner zweite Würfe ermöglicht“, urteilt Merlins-Coach Tuomas Iisalo. „Unsere Fans sind großartig. Sie unterstützen uns in jedem Spiel: Das wird uns wieder pushen,“ fügt der Finne auf der Crailsheimer Bank hinzu.

„Dass wir gegen Würzburg als glücklicher Sieger vom Feld gegangen sind, ist im Kampf um die Play-off-Plätze enorm wichtig“, betont Thorsten Leibenath, sein Pendant auf Ulmer Seite. „Crailsheim“, führt er weiter aus, „spielt für mich nicht wie ein Absteiger. Deshalb müssen wir die Partie mit derselben Intensität angehen wie das Hinspiel, dürfen aber nicht den Fehler machen, den Gegner wieder aufzubauen. Durch die Verpflichtung von Hollis Thompson, was wirklich ein Coup war, und mit Philipp Neumann zurück im Kader, ist Crailsheim tiefer besetzt und gefährlicher als im Hinspiel. Gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass alle unsere Spieler verstanden haben, wie knapp es in der Tabelle zugeht.“

Das könnte dich auch interessieren:

Basketball Aufwärtstrend der Hakro Merlins lässt hoffen Lange halten die Hakro Merlins Crailsheim die Partie in Bamberg offen, am Ende gewinnt der Tabellenfünfte aber dennoch.