Basketball „Das aktuell wohl stärkste Team“

Ilshofen / Hartmut Ruffer

Schon die vergangene Spielzeit der Merlins war stark. 25 Siege aus 30 Spielen bedeuteten die beste reguläre Pro-A-Saison in der Vereinsgeschichte. Gut möglich, dass diese Bilanz nun noch einmal getoppt wird. Nach dem 84:64 gegen die Nürnberg Falcons stehen die Merlins bei 25 Siegen und lediglich drei Niederlagen. Und das Team von Head Coach Tuomas Iisalo erweckte am Samstagabend nicht den Anschein, dass es die letzten Spiele vor den Playoffs in einem gemütlichen Modus abspulen möchte. Auch gegen Nürnberg spürten die Zuschauer die Spielfreude, selbst wenn es kein Highscoring-Spiel gewesen ist.

So war Tuomas Iisalo in der Pressekonferenz nach dem Spiel sehr zufrieden. „ Es war eine unserer bislang besten Defenseleistungen“, meinte der Finne. Herausragend dabei war Philipp Neumann. Der 26-Jährige, der Ende Januar zu den Merlins kam, holte in den 15:01 Minuten, die er auf dem Feld stand, zwölf Rebounds. Michael Cuffee schnappte sich siebenmal den vom Ring oder Brett zurückspringenden Ball.

Was die Merlins auszeichnet ist, dass sie in dieser Saison auch unangenehme Phasen durchlaufen, ohne dabei auch nur kurz in Selbstzweifel zu geraten. Nürnberg hielt anfangs gut mit. Nur selten gab es freie Würfe, die meisten Punkte mussten sich die Crailsheimer erarbeiten. Obwohl es ernstzunehmende Gegenwehr gab und Nürnberg innerhalb der ersten zehn Minuten auch zeitweise führte, kam bei den Zuschauern nie das Gefühl auf, dass die Franken ernsthaft die Merlins in Gefahr hätten bringen können. So war der Halbzeitstand von 41:34 etwas verwunderlich. Ingo Enskat erklärte in der Pause: „Eigentlich kontrollieren wir die Partie. Aber durch Unkonzentriertheiten haben wir zweimal fünf Punkte in Folge kassiert“, so der Sportliche Leiter der Merlins.

Auch in den letzten beiden Vierteln gab es im Offensivbereich noch die eine oder andere Unkonzentriertheit, dafür aber ließen die Merlins den Nürnbergern nur wenig freien Raum unter dem eigenen Korb.

Nach und nach setzten sich die Merlins ab. Nürnberg wusste sich bisweilen nur mit Fouls zuhelfen. Im dritten Abschnitt kassierten die Falcons innerhalb der ersten fünf Minuten bereits vier Teamfouls. Nicht immer waren die Verantwortlichen mit den Entscheidungen der Unparteiischen einverstanden. Im dritten Viertel protestierte Iisalo nach einem Korbversuch von Chase Griffin hoch emotional. Zwar entschieden die Unparteiischen auf das geforderte Goaltending, doch war für den Finnen damit das Fass zum Überlaufen gebracht, gab es doch zuvor strittige Szenen. Er wurde ermahnt und musste sich von nun an zurückhalten, um nicht ein technisches Foul zu kassieren.

Vier punkten zweistellig

Doch Iisalo setzte damit auch ein Zeichen: Auch in der Schlussphase verlangte er vollen Einsatz. Sein Team hielt sich daran. Derrick Marks verzückte die Zuschauer mit einem „Monsterblock“, Chase Griffin traf danach von jenseits der Dreierlinie. Vier Merlins punkteten zweistellig – auch das ist ein Beweis für die Ausgeglichenheit des Teams.

So waren letztlich alle zufrieden. Die Zuschauer hatten kein überragendes, aber ein gutes Basketballspiel gesehen. Die Nürnberger fühlen sich trotz der Niederlage auf einem guten Weg. Head Coach Ralph Junge meinte, dass die Niederlage um fünf Punkte zu hoch ausgefallen sei. „Wir hatten teilweise drei Jungs aus der NBBL gleichzeitig auf dem Feld und diese haben sich gegen das aktuell vermutlich stärkste Team der Liga gut geschlagen.“ Einmal in Fahrt lobte Junge die Merlins weiter: „Respekt an Coach Iisalo. Das hat sich hier toll entwickelt. Ich gehe davon aus, dass die Playoffs für die Merlins besser laufen werden als im vergangenen Jahr.“

Der so Gelobte ging darauf nicht näher ein. Denn die Playoffs folgen erst später, noch stehen zwei Partien der regulären Saison auf dem Programm. Und da könnte sich noch etwas in der Tabelle tun: Spitzenreiter Vechta verlor in Chemnitz. Damit sind Vechta und Crailsheim punktgleich, Rasta liegt wegen des gewonnenen direkten Vergleichs vorne, darf sich gegen Hamburg und Paderborn aber keinen Ausrutscher mehr erlauben. Denn diesen würden die Merlins wohl nutzen.