Basketball „Big John“ kennt keine Gnade mit den Ulmer Basketballern

Ulm / Sebastian Schmid

Einen großen Teil der Sympathien, die John Bryant beim Einlaufen seiner Gießen 46ers von den Ulmer Fans entgegenschlugen, dürfte der 30-Jährige in den 40 Minuten am Samstagabend verspielt haben. Dabei tat der Center nur, was ihn in seiner Zeit im Ratiopharm-Trikot zum Publikumsliebling und zweimaligen MVP der Basketball-Bundesliga gemacht hat: Er arbeitete mit allem, was er zur Verfügung hat, setzte seine massigen (geschätzten) 130 Kilogramm geschickt ein, krallte sich Abpraller um Abpraller und beendete die Partie mit 33 Punkten sowie 13 Rebounds.

Damit hatte „Big John“ einen ganz entscheidenden Anteil am fast schon historischen Sieg der Hessen. Die hatten zuletzt am 10. Dezember 2006 in Ulm gewonnen, als Jeff Gibbs noch das Ratiopharm-Trikot trug. Nachdem über ein Jahrzehnt für die 46ers an der Donau nichts zu holen war, reiste das Bundesliga-Gründungsmitglied dieses Mal überraschend optimistisch an. „Wir wussten, dass wir eine Chance in Ulm haben“, sagte Ingo Freyer.

Es dauerte nicht lange, dann hatte der 47-Jährige Gewissheit, dass für sein Team in der Ratiopharm-Arena tatsächlich was zu holen ist. Zunächst einmal wird Freyer erfreut zur Kenntnis genommen haben, dass mit Per Günther, Jerrelle Benimon, Luke Harangody und Joschka Ferner aufgrund von Verletzungen und Krankheit ein Quartett ausfiel. Zum anderen standen die Hausherren von Beginn an in der Defensive so katastrophal, dass es den schnell spielenden Gästen nicht allzu schwer gemacht wurde, zu Punkten zu kommen.

29 Zähler in den ersten zehn Minuten, 26 weitere im zweiten Viertel – eine Defensivleistung, die für das Pokalhalbfinale am kommenden Samstag gegen Bayern München Böses befürchten lässt. Vor allem Bryant ließ es an seiner alten Wirkungsstätte krachen und hatte bereits zur Halbzeit (55:38 für Gießen) ein Double-double (17 Punkte/ 10 Rebounds) zusammen.

Die Gießener Hoffnung, den Center-Koloss für eine weitere Saison halten zu können, dürfte mit jeder weiteren Gala-Vorstellung geringer werden. Vor allem, wenn Bryants Vorhaben, die deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten, von Erfolg gekrönt ist. Mit einem deutschen Pass können sich wohl nur noch Bamberg und München seine Dienste leisten.

Für Thorsten Leibenath war es kein Trost, dass sein Team nach dem 17-Punkte-Defizit zur Pause im dritten Viertel bis auf drei Zähler heran kam (63:66), und im letzten Durchgang nach dem fünften Foul von Bryant drei Minuten vor Schluss bei einem 84:88-Rückstand die Chance hatte, die Partie zu drehen. Vielmehr ärgerte sich der 42-Jährige über die ersten beiden Viertel und sagte: „Wenn es in der zweiten Halbzeit geht, gibt es keinen Grund, warum es in der ersten Halbzeit nicht geht!“

Wadenprobleme stoppen Fotu

In der Offensive agierten seine Spieler in Hälfte eins zu zögerlich, nutzten einfache Chancen nicht und waren dann zu schwierigeren Würfen gezwungen. Ganz anders die Gießener: Sie fackelten nicht lange, spielten schnell und schnörkellos. Auch, weil Ulm sie gewähren ließ. „Sie waren nicht so gut, sondern wir so schlecht“, sagte Isaac Fotu, mit 24 Punkten bester Ulmer Scorer.

Der 24-Jährige stand dabei sinnbildlich für den Auftritt der Hausherren. „Manchmal spielen wir zu passiv“, sagte Fotu und räumte ein, dass das auch für ihn gilt. „Auch ich muss selbstbewusster auftreten.“ Acht Punkte hatte er bis zur großen Pause gesammelt. Nach der Halbzeit lieferte sich der Neuseeländer dann ein packendes Privatduell mit Bryant. 16 Punkte gelangen dem Ulmer im dritten Viertel, sein Gießener Kontrahent kam auf zehn Zähler. Im letzten Viertel stoppten Wadenkrämpfe Fotus Punktejagd – und warfen die Hausherren empfindlich zurück.

Dass den ersatzgeschwächten Ulmern trotz mehrerer Schwächephasen 90 Punkte gelangen, spricht für deren Offensivpower. Doch wer 95 Punkte in eigener Halle kassiert, muss nicht lange nach dem Grund für die Niederlage suchen. Immerhin macht das die Analyse einfach: Gelingt es nicht, am Mittwoch gegen Frankfurt (19 Uhr) und vor allem gegen Bayern mit einer anderen Defensivleistung anzutreten, wird es eine schwarze Woche für Ulm.