Angeführt von Luka Doncic hat Slowenien bei der Basketball-Weltmeisterschaft in Asien einen weiteren Schritt in Richtung Zwischenrunde unternommen. Am Montag gewann der Europameister von 2017 sein zweites Gruppenspiel auf der japanischen Insel Okinawa gegen Georgien mit einem Endstand von 88:67 (Halbzeitstand: 45:33). Erneut stach Superstar Luka Doncic hervor.

Luka Doncic – Superstar

Doncic brillierte mit einem Double-Double, erzielte 34 Punkte und holte zehn Rebounds. Der herausragende Spieler der Dallas Mavericks, der momentan ohne Nikola Jokic (Serbien) und Giannis Antetokounmpo (Griechenland) die größte Starpräsenz bei dieser WM aufweist, hatte bereits im ersten Spiel gegen Venezuela (100:85) 37 Punkte erzielt.

Slowenien vor Achtelfinal-Einzug

Slowenien führt die Gruppe F mit zwei Siegen an. Dahinter liegen Georgien und die Kap Verden, beide mit einem Sieg und einer Niederlage. Die Kap Verden hatten zuvor die Venezolaner mit 81:75 (Halbzeitstand: 33:46) besiegt. Am Mittwoch um 13:30 Uhr können Doncic und sein Team im letzten Vorrundenspiel gegen die Kap Verden den Einzug in die nächste Runde perfekt machen. Zuvor wird Georgien um 10:00 Uhr gegen Venezuela antreten.

Die ersten beiden Mannschaften aus der Gruppe qualifizieren sich für die Zwischenrunde, die am kommenden Freitag und Sonntag ebenfalls auf Okinawa stattfindet. Dort könnte Slowenien unter anderem auf die bereits qualifizierte deutsche Nationalmannschaft aus der Gruppe E treffen.

