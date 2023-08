Vom 25. August bis zum 10. September 2023 findet die Basketball-Weltmeisterschaft der Männer statt. Austragungsländer sind Japan, Indonesien und die Philippinen. Gespielt wird in Manila, Jakarta und auf der japanischen Insel Okinawa, wo die deutsche Nationalmannschaft ihre Gruppenspiele bestreitet.

Wann findet die Zwischenrunde statt? Wie funktioniert der Modus der Basketball-WM? Alle Infos hier.

Modus und Punktevergabe bei der Basketball-WM

Insgesamt 32 Teams nehmen an der Basketball-WM 2023 teil. Wie im Fußball wird auch bei der Basketball-Weltmeisterschaft zunächst in acht Gruppen aufgeteilt, die aus je vier Mannschaften bestehen. Gewinnt ein Team ein Gruppenspiel bei der WM, erhält es zwei Punkte. Bei Unentschieden geht das Spiel in die Verlängerung. Bei einer Niederlage gibt es einen Punkt. Die erste Runde bei der WM überstehen die beiden Teams mit den meisten Punkten pro Gruppe.

Danach steht für die Mannschaften eine zweite Runde – auch Zwischenrunde genannt – an. Diese besteht ebenso aus einer Gruppenphase mit vier Gruppen und jeweils vier Mannschaften. Die Teams nehmen ihre Punkte aus der ersten Runde allerdings mit in die Zwischenrunde. Die beiden besten Nationalteams je Gruppe erreichen das Viertelfinale.

Ab dem Viertelfinale kämpfen die Mannschaften dann im K.o.-Modus um den Einzug in die nächste Runde, um das Finale zu erreichen. Bei der Weltmeisterschaft gibt es zudem Platzierungsspiele. Das bedeutet, dass alle Plätze von 1 bis 32 ausgespielt werden.

Basketball-WM: Was passiert bei Punktegleichheit?

Im Falle von Punktgleichheit in den Gruppenphasen wird zuerst der direkte Vergleich zwischen den punktgleichen Mannschaften herangezogen. Wenn immer noch Gleichstand besteht, wird der Korbquotient der Begegnungen zwischen den betreffenden Teams betrachtet, gefolgt vom Korbquotienten aller Spiele in der Gruppe. Falls auch dies keine Entscheidung bringt, wird das Weiterkommen oder Ausscheiden durch das Los bestimmt. Insgesamt finden 96 Spiele bei dieser Weltmeisterschaft statt.

Alle Termine der Basketball-WM 2023 im Zeitplan

Die Basketball-WM wird in nur 17 Tagen ausgetragen. Dieser straffe Zeitplan bedeutet, dass die 1. Runde nur vom 25. bis 29. August stattfindet. Die darauffolgende Zwischenrunde wird ebenfalls zügig abgehandelt. Am 5. September startet dann die K.o.-Runde. Am 10. September steigt dann das große Finale.