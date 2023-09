deutsche Basketball-Nationalmannschaft bei der WM 2023 den Titel. Das Team um Dennis Schröder hat Historisches vollbracht und nach den sensationellen Siegen im Halbfinale gegen die USA und im Ungeschlagen holte sich diebei derden Titel. Das Team um Dennis Schröder hat Historisches vollbracht und nach den sensationellen Siegen im Halbfinale gegen die USA und im Finale gegen Serbien allen Grund zu feiern. Das Nationalteam war am Sonntag mit einem 83:77 über Serbien erstmals Weltmeister geworden.

Dementsprechend werden die WM-Helden natürlich feierlich bei ihrer Ankunft in Frankfurt am Main empfangen.

Uhrzeit: Wann werden die deutschen Basketballer empfangen?

Die Landung in Frankfurt erfolgt nach einer 15-stündigen Reise am heutigen Dienstagmorgen. Nach der Landung am Flughafen soll es um 9.30 Uhr einen feierlichen Empfang vor dem Hauptsitz der ING-Bank in Frankfurt geben, zu dem auch alle interessierten Fans eingeladen sind. Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) wird das Team um Kapitän Dennis Schröder begrüßen.

Datum : Dienstag, 12. September 2023

: Dienstag, 12. September 2023 Uhrzeit : ab 9.30 Uhr

: ab 9.30 Uhr Ort : ING Deutschland, Vorplatz in der Theodor-Heuss-Allee 2, 60486 Frankfurt am Main

: ING Deutschland, Vorplatz in der Theodor-Heuss-Allee 2, 60486 Frankfurt am Main Wer ist dabe i? DBB-Herren-Nationalmannschaft und DBB-Präsidium; Mike Josef, Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am Main; Anett Sattler, Moderation

i? DBB-Herren-Nationalmannschaft und DBB-Präsidium; Mike Josef, Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am Main; Anett Sattler, Moderation Veranstalter: ING Deutschland

Deshalb feiern die deutschen Basketballer nicht auf dem Römer

Normalerweise werden deutsche Titelträger in Frankfurt auf dem Römer-Balkon gefeiert. Das war beispielsweise beim WM-Titel der Fußballer 1990 oder den großen Erfolgen von Eintracht Frankfurt in den vergangenen Jahren der Fall. Die deutschen Basketballer wollten aber auf eigenen Wunsch lieber in der Nähe der Festhalle feiern. Die offizielle Titelfeier steigt vor dem Hauptsitz des Hauptsponsors ING Diba in der Frankfurter Innenstadt.

Allerdings war es keinesfalls so, dass das Team nicht auf dem Römer willkommen gewesen wäre: „Sie hätten gerne kommen dürfen“, sagte eine Sprecherin dem hr-sport.

Programm: So läuft die Feier in Frankfurt ab

Die WM-Helden werden von Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) in Empfang genommen. Beim DBB-Team sind mit dem ehemaligen Skyliners-Profi Isaac Bonga und dem aktuellen Skyliners-Co-Trainer Klaus Perwas zwei weitere Akteure mit direkten Verbindungen nach Frankfurt zu finden. Nach ein paar offiziellen Worten werden sich die deutschen Basketballer dann auf einer bereitgestellten Bühne zeigen und anschließend Autogramme geben, wie der Deutsche Basketball-Bund mitteilte: „Alle Fans sind herzlich eingeladen.“

Übertragung: Wer zeigt den Empfang des DBB-Teams im TV und Stream?

Die Feier der deutschen Basketball-Helden in Frankfurt wird nicht im TV übertragen. Allerdings gibt es auf der Plattform YouTube einen Livestream der Hessenschau, der um 9.45 Uhr startet.

Hier seht ihr die Feier der deutschen WM-Helden live (externen Inhalt zulassen):