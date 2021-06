Ein Wiedersehen mit drei ehemaligen Mitspielern gibt es für die sieglosen IT sure Falcons Ulm in den beiden Partien der Baseball-Bundesliga mit den Stuttgart Reds an diesem Freitag (19 Uhr) am Neckar und am Samstag (14 Uhr) auf dem eigenen Gelände im Pfaffenhau. William Germaine, Kruno Gojkovic ...