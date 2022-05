Machen statt Reden. Das war für den Verein Athleten Deutschland als Vertreter aller aktiven und ehemaligen Spitzensportler in dem Moment klar, in dem die Studie „Safe Sport“ für einen Aufschrei in der Öffentlichkeit sorgte: Darin hatten unter anderem 84 Prozent von 1800 befragten Kaderathlete...