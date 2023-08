An diesem Freitag beginnt die 61. Bundesliga-Saison mit der Partie des FC Bayern in Bremen. Die Münchner gehen mit etlichen Baustellen in die neue Runde. Dortmund hatte eine unspektakuläre Vorbereitung – ein Vorteil? Geht der Konsolidierungskurs beim VfB Stuttgart weiter? Und vor allem: Wie schlägt sich Liga-Novize 1. FC Heidenheim?