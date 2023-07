Am 7. Juli hat die Staatsanwaltschaft Berlin einen Strafbefehl gegen Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev wegen Körperverletzung beantragt. Dies bestätigte das Amtsgericht Tiergarten. Die Staatsanwaltschaft sehe demnach einen hinreichenden Tatverdacht, das Gericht müsse nun anhand der Aktenlage entscheiden, ob es die Einschätzung der Staatsanwaltschaft teilt, hieß es in der Stellungnahme. Bei der angeblich geschädigten Person handelt es sich um Zverevs Ex-Partnerin Brenda Patea. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Brenda Patea: „Keine finanzielle Forderungen gegen Herrn Zverev“

Nachdem Medien über den beantragten Strafbefehl gegen Tennisstar Alexander Zverev berichtet hatten, meldete sich nun die ehemalige „Germany's Next Topmodel“-Kandidatin auf ihrem Instagram-Account. Sie teilte ein offizielles Statement ihres Managements: „Der zuständige Staatsanwalt teilte uns heute mit, dass er den Erlass eines Strafbefehls gegen Herrn Zverev wegen des Vorwurfs der Körperverletzung zum Nachteil von Frau Patea beantragt hat. Des Weiteren möchten wir klarstellen, dass Frau Patea keinerlei finanzielle Forderungen gegen Herrn Zverev gestellt hat.“ Weiter äußert sich die 29-Jährige nicht zur aktuellen Lage.

Zverev und Patea waren fast ein Jahr ein Paar

Brenda Patea lernte Alexander Zverev im Jahr 2019 in Paris kennen - doch die Beziehung hielt nicht einmal ein ganzes Jahr. Als sich das Paar schließlich trennte, war Patea bereits schwanger. Das gemeinsame Kind, Tochter Mayla, kam im Frühjahr 2021 zur Welt. Größere Bekanntheit erlangte Patea, als sie 2017 bei „Germany’s Next Topmodel“ teilnahm. Auch heute noch ist sie nebenher in der Modelbranche tätig. Auf Instagram folgen ihr 274.000 User. Aktuell ist die ehemalige Zverev-Freundin single, der Tennisprofi ist mit Sophia Thomalla lieert.