Er zeigt bis heute keinerlei Anzeichen, aufhören zu wollen. Mit seinem für Fußball-Profis ungeachtet hohem Alter ist Kazuyoshi Miura der älteste Fußballspieler der Welt. Kürzlich verlängerte er sogar seine Leihe beim portugiesischen Zweitligisten UD Oliveirense. „Es wird Zeiten geben, in denen ich nicht spiele, aber ich will motiviert bleiben und tun, was ich kann“, erklärte Miura über das Leben als Profi in einem relativ hohen Alter.

Alle Informationen zum ältesten Fußballer der Welt findet ihr in diesem Artikel.

Kazuyoshi Miura – Steckbrief: Alter, Größe, Beruf

In diesem Steckbrief gibt es ein paar Zahlen und Fakten über Kazuyoshi Miura

Name : Kazuyoshi Miura

: Kazuyoshi Miura Geburtstag : 26. Februar 1967

: 26. Februar 1967 Geburtsort : Shizuoka, Japan

: Shizuoka, Japan Größe : 1,77 Meter

: 1,77 Meter Position : Stürmer

: Stürmer aktueller Beruf : Profi-Fußballer

: Profi-Fußballer aktueller Verein: UD Oliveirense (2. Liga Portugal)

Kazuyoshi Miura – Die bisherigen Stationen seiner Karriere im Überblick

Kazuyoshi Miura war während seiner Profi-Karriere bereits für 17 Teams aktiv. Die bisherigen Stationen des Japaners im Überblick:

Japanischer Fußballer des Jahres und Altersrekord im Jahr 2020

Im Jahr 2020 stellte Miura seinen Altersrekord auf, als er im Alter von 53 Jahren, 6 Monaten und 28 Tagen als Teil der Startaufstellung für Yokohama auflief. Drei Jahre zuvor erzielte er als der älteste Profifußballspieler ein Tor. Mit einer beeindruckenden 40-jährigen Karriere im Profi-Geschäft hatte in den Jahren 1992 und 1993 als japanischer Fußballer des Jahres seine erfolgreichsten Saisons. Neben seinen individuellen Auszeichnungen kann der Japaner auch auf eine bemerkenswerte Sammlung von Trophäen verweisen: einmaliger Asienmeister, kroatischer Meister, zweifacher japanischer Meister und einmal japanischer Zweitligameister. Darüber hinaus hat er mehrere Pokalsiege in Japan sowie auch mit Sydney vorzuweisen.

Zwischen 1990 und 2000 war Kazuyoshi Miura auch für die japanische Nationalmannschaft aktiv. Während seiner Zeit für die japanische Nationalelf erzielte der Stürmer 55 Tore in 89 Spielen.