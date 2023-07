Tour de Femmes für die besten Radsportlerinnen. Schon jetzt ist dieses Radsport-Highlight im Rennkalender der Frauen das wichtigste Straßenradrennen. Start ist am heutigen Sonntag, den 23. Juli 2023 mit der 1. Etappe nach Clermont-Ferrand. Die Rundfahrt endet mit der 8. Etappe nach Pau am 30. Juli 2023. Nachdem die Tour de France 2023 der Männer endet, beginnt die zweite Auflage derfür die besten Radsportlerinnen. Schon jetzt ist dieses Radsport-Highlight im Rennkalender derdas wichtigste Straßenradrennen. Start ist ammit dernachDie Rundfahrt endet mit denacham

Insgesamt gehen in diesem Jahr 154 Fahrerinnen aus 22 Teams mit je sieben Fahrerinnen an den Start. Zwei Teams mit deutscher Lizenz nehmen ebenfalls an der Tour teil: das World Team Canyon-SRAM Racing und das Continental Team Ceratizit-WNT Pro Cycling.

Wo wird die Tour de France live im Stream und TV übertragen?

Wer sind Favoritinnen und deutsche Teilnehmerinnen?

Die Frankreich-Rundfahrt der Damen führt das Fahrerinnenfeld von Clermont-Ferrand über 956 Kilometer nach Pau.

Start und Strecke der Tour de France Femmes 2023

Start- und Zielort der heutigen ersten Etappe am 23.07.2023 ist in Clermont-Ferrand. Bei der Tour de France Femmes 2023 sind insgesamt acht Etappen geplant, darunter drei Flachetappen, drei hügelige Etappen, eine Etappe mit Bergankunft und ein Zeitfahren. Beachtenswert ist, dass während dieser acht Tage kein Ruhetag vorgesehen ist.

Insgesamt sind die Fahrerinnen 956 Kilometer zwischen Clermont-Ferrand und dem letzten Etappenziel in Pau am 30.07.2023 unterwegs.

In den Pyrenäen liegt der höchste Punkt der Tour de France Femmes 2023, der legendäre Col du Tourmalet, auf einer Höhe von 2.110 Metern über dem Meeresspiegel. Dieser Pass markiert die einzige Bergankunft während der gesamten Tour und ist die Königsetappe.

Die längste Etappe der Tour de France Femmes 2023 ist die vierte Etappe, die 177,1 Kilometer lang ist. Die kürzeste Massenstart-Etappe führt auf das vorletzte Teilstück hinauf zum Tourmalet und ist 90 Kilometer lang. Zusätzlich werden die Radprofis beim einzigen Einzelzeitfahren auf der 8. Etappe gegen die Uhr antreten und dabei 22,6 Kilometer zurücklegen müssen.

Zeitplan und Etappen bei der Tour de France Femmes 2023

Tour de France 2023 live: Übertragung im TV und Stream

Hier gibt es gute Neuigkeiten für alle Radsport-Fans: Jede Etappe wird live im Fernsehen auf One sowie im Livestream auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek übertragen. Zusätzlich wird es einen Live-Ticker auf sportschau.de geben, der alle Etappen begleitet.

Außerdem zeigt der Free-TV-Sender Eurosport Teile der Tour de France Femmes.

Tour de France Femmes 2023: Die Favoritinnen

Ein niederländischer Zweikampf zwischen Annemiek van Vleuten und Demi Vollering zeichnet sich deutlich ab. Im letzten Jahr war Vollering noch Zweite, allerdings mit einem Rückstand von über drei Minuten. In dieser Saison hat sie jedoch mit beeindruckenden 13 Siegen dominiert. Für die 40-jährige van Vleuten ist es ihre Abschiedssaison, und sie strebt einen erneuten Tour-Sieg an. Obwohl sie zu Beginn des Jahres durchwachsene Ergebnisse erzielte, zeigte sie zuletzt eine starke Form und gewann den Giro Donne, als Vollering nicht dabei war. Bei der Vuelta siegte van Vleuten knapp vor Vollering im Gesamtklassement - mit gerade einmal neun Sekunden Unterschied.

Kleinere Chancen auf den Gesamtsieg werden der Polin Kasia Niewiadoma (Canyon-SRAM Racing) und Elisa Longo Borghini (Italien, Trek-Segafredo) zugerechnet.

Tour de France Femmes 2023: Deutsche Teilnehmerinnen

Obwohl Liane Lippert die beste deutsche Fahrerin im Gesamtklassement ist, wird sie sich voll und ganz dem Team von van Vleuten unterordnen müssen. Die deutsche Meisterin wird erst im nächsten Jahr die Freiheit haben, ihr eigenes Rennen zu fahren. Man hofft auf eine starke Leistung von Top-Talent Ricarda Bauernfeind, die bereits im Mai bei der Vuelta einen beeindruckenden fünften Platz belegte. Die routinierte Romy Kasper wird ebenfalls an der Tour teilnehmen, ebenso wie die Kletterspezialistin Clara Kloppenburg. Die erfahrenen Fahrerinnen Kathrin Hammes, die den zweiten Platz bei der deutschen Meisterschaft belegte, und Hannah Ludwig wurden ebenfalls für die Tour nominiert.