Baustelle Sperrung der B 19: Arbeiten im Zeitplan

Gaildorf / Jochen Höneß

Die Sanierungsarbeiten an der Kocherbrücke auf der Bundesstraße 19 zwischen Ottendorf und Westheim liegen im Zeitplan. Dies teilte das Regierungspräsidium Stuttgart auf Nachfrage unserer Zeitung mit. „Die Aufhebung der Vollsperrung soll daher wie vorgesehen am Montagabend erfolgen“, heißt es in der Mitteilung.

Wegen der aufwendigen Instandsetzung der rund 70 Jahre alten maroden Brücke – der Bund investiert eine Viertelmillion Euro – ist die Strecke seit zwei Wochen voll gesperrt. Autofahrer, die zwischen Gaildorf und Schwäbisch Hall unterwegs sind, müssen seitdem erhebliche Umwege in Kauf nehmen, wahlweise über Winzenweiler, Mittelfischach und die Bühlertalstraße oder über Fichtenberg und Oberrot.

Mit dem Ende der Vollsperrung beginnt dann am Dienstag die dritte Bauphase: Bis Samstag, 9. Juni, wird die Brücke halbseitig gesperrt; eine Ampel regelt den Verkehr. Es ist also noch ein paar Tage mit Behinderungen zu rechnen.