Hülben Sicher unterwegs auf zwei Rädern

Hülben / swp

Seit Wochen schon gehören sie wieder zum Straßenbild: die Motorradfahrer. Die Saison ist in vollem Gange. Deshalb veranstalten das Polizeipräsidium Reutlingen, die Kreisverkehrswacht Reutlingen-Münsingen, das DRK Hülben, die Motorradfreunde LILA und die Motorradfreunde Hülben am Sonntag, 10. Juni, von 11 bis 17 Uhr in Hülben auf dem Freizeitgelände Rietenlau, am Clubheim der Motorradfreunde Hülben, einen Aktionstag für Motorradfahrer mit vielfältigen Angeboten.

Mit einem breiten Angebot wirbt die Polizei mit ihren Partnern für eine defensive, anwohnerfreundliche und sichere Fahrweise. Egal, ob junge Fahrer, Wiedereinsteiger, „alte Hasen“ – für alle ist etwas dabei.

Am Informationsstand der Polizei können sich an diesem Tag die Zweiradfahrer rund um das Thema Motorrad und ganz speziell über Unfallrisiken informieren. Auch für technische Fragen stehen die Spezialisten zur Verfügung. Im Clubheim werden Spots der Verkehrsüberwachung zum Thema nicht angepasste Geschwindigkeit gezeigt. Ansprechpartner für fachliche Diskussionen sind auch Polizeibeamte, die dienstlich und privat Motorrad fahren – und nicht mit dem Finger auf andere zeigen, weil sie selbst schon einiges auf ihrer Maschine erlebt haben, also erfahrene Biker. Sie sagen: „Freude am Fahren und Sicherheit sind kein Widerspruch – ganz im Gegenteil.“ Bei einem Verkehrsquiz der Verkehrsprävention mit Fragen rund um die Regeln des Straßenverkehrs winken als Gewinne Fahrsicherheitstrainings, gesponsert vom ADAC und der Landesverkehrswacht Baden-Württemberg. Weitere interessante Sachpreise wurden vom Förderverein Kriminal- und Verkehrsprävention im Landkreis Reutlingen zur Verfügung gestellt. Neben einem Rauschbrillenparcours werden ein Geschicklichkeits- und Reaktionstest angeboten. Ein vielfältiges und interessantes Angebot der Kooperationspartner, wie zum Beispiel ein Fahrsimulator mit Alkoholprogramm der Kreisverkehrswacht Reutlingen-Münsingen, Informationen zu Streckensperrungen und der Vereinsarbeit der Motorradfreunde LILA oder das richtige Abnehmen des Motorradhelms nach Unfällen durch das DRK Hülben, runden das Angebot ab. Selbstredend ist auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.