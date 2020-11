Die Schützen des SV Pfeil Vöhringen hätten, wie nahezu die gesamte Sportwelt in der Corona-Krise, genügend Gründe, Trübsal zu blasen. Erst der Lockdown im Frühjahr, dann die Absage der gesamten Saison 202/2021 in der Luftgewehr-Bundesliga, in der die Vöhringer zu den Titelfavoriten zählen....