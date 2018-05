Bildung Schnupperstudium bietet Orientierung und Klarheit

Geislingen / Laura Mayer

Erfahrungsberichte aus ­erster Hand und Gesprächsrunden mit Professoren, Studienberater und ­Studenten – das gab’s für Schüler und Studieninteressierte beim Schnupperstudium der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) in Geislingen. Die Veranstaltung findet in jedem Semester während der Pfingst- und Herbstferien statt.

Die jungen Frauen und Männer können seit Montag und bis heute an unterschiedlichen Programmpunkten teilnehmen, um sich Informationen rund um das Studieren an der HfWU einzuholen und sich ein Bild von der Hochschule und ihrem Standort zu machen. In Vorlesungen haben Professoren die angebotenen Studiengänge vorgestellt, zum Beispiel Immobilien- und Automobilwirtschaft. Welche Fächer gehören dazu und wie bauen sie aufeinander auf? Fragen wie diese wurden in lockerer Atmosphäre geklärt.

„Die Professoren haben alles sehr gut erklärt und uns Schüler richtig miteinbezogen. Deswegen war die Vorlesung sogar besser als erwartet“, berichtete Natalie Ungar im Anschluss an eine Schnupper-Vorlesung. Nach ihrer Ausbildung zur Kauffrau im Einzelhandel nimmt die 22-Jährige ein Studium in Wirtschaftsrecht in Angriff.

Nicht nur das Studium an sich wurde den Schülern nähergebracht, sondern auch die Hochschule im Allgemeinen. Zu diesem Zweck gab es zum Beispiel Führungen über den Campus und durch die Mensa.

„Man hat das Gefühl, dass die Schüler viel lieber den Studenten Fragen stellen als den Professoren, deshalb ist es wichtig, dass wir in den Gesprächsrunden mit dabei sind“ , sagte der Automobilwirtschafts-Student Jan Ole Thomas aus Geislingen. Der 22-Jährige ist der Meinung, dass die Schüler vor allem durch den Erfahrungsaustausch mit den Studenten einen guten Einblick in das Studentenleben bekommen. Deshalb beteiligten sich Studenten aus unterschiedlichen Semestern und Studiengängen an der Veranstaltung.

Auch Teilnehmer mit konkreten Zukunftsplänen wissen die Gesprächsrunden mit den Studenten zu schätzen: „Mir war vorher schon klar, dass ich Nachhaltiges Produktmanagement (NPM) studieren will, aber das Schnupperstudium hat meine Pläne nochmal bestätigt“, sagte Carina Kistenfeger. Die 20-Jährige hat ihren Schulabschluss am Wirtschaftsgymnasium in Geislingen gemacht und absolviert zurzeit ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr. Sie nahm an der Veranstaltung teil, um weitere Informationen und Eindrücke zu sammeln und die HfWU kennenzulernen, sagte die angehende Studentin.

Damit ist sie kein Einzelfall: Viele Schüler wüssten schon ungefähr, was sie studieren möchten, berichtete Professorin Lisa Schwalbe, die den Studiengang Qualitätsmanagement vom Standort Nürtingen vorstellte. Die Frage, was und wo man mit den jeweiligen Studienfächer arbeiten könne, werde ihr am häufigsten gestellt.

Ein anderer, hilfreicher Programmpunkt des Schnupperstudiums sind die Workshops, bei denen unter anderem ein Studienorientierungstest angeboten wird. Auch der hilft dem ein oder anderen Interessierten, den passenden Studiengang zu finden.