Bad Boll Schäferhunde buhlen um Bestnoten

Wertungsrichter bei der Arbeit: Weil so viele Halter mit ihren Schäferhunden gekommen waren, wurden die Tiere über mehrere Stunden begutachtet – bis in die Nacht hinein. © Foto: Sabine Ackermann

Bad Boll / Sabine Ackermann

Bei der 18. Schwabenschau des Vereins der Deutschen Schäferhunde der Ortsgruppe Bad Boll attestierten die Richter den Hunden sehr gute Qualität.

Ob sich „Goldie von der Karl-May-Höhle“ – wenn sie denn könnte wie sie wollte – wohl für den kernigen „Adonis vom Urnersee“ oder doch eher für den feschen „Ronaldo von der Liebeswarte“ entscheiden würde? Zwischendurch beschnüffeln und bellen muss ja auch mal erlaubt sein. Hauptsache, die vierbeinigen Schönheiten präsentieren sich vor dem strengen Auge der Unparteiischen von ihrer besten Seite. Anatomische Gegebenheiten wie Brusttiefe und Widerristhöhe, aber auch Ausdruck, Typ, Farbe, Pigmentierung oder Knochenkraft, sind wie der Lauf wichtige Kriterien zum Erreichen einer vorzüglichen Beurteilung. Wer diese bekommt entscheiden zwei Richter. Während Erich Bösl aus der Oberpfalz für alle Rüdenklassen zuständig ist, bewertet sein Kollege Bernd Weber aus Bad Schwartau die Hündinnen. Doch in einem sind sich die Experten allerdings einig: „Die Qualität der Zuchtschau ist durchweg sehr hoch“.

Die Konkurrenz, die unter anderem aus England, Frankreich, Italien, Kroatien oder Rumänien kommt, ist mit 85 Anmeldungen zur nunmehr 18. Schwabenschau, die bereits zum dritten Mal auf dem Gelände der Ortsgruppe Bad Boll stattfindet, recht beachtlich. Aufgeteilt in Hündinnen und Rüden mit Stockhaar oder Langhaar in den Kategorien Nachwuchs-, Jugend-, Junghund- und Gebrauchshundklasse, stehen wie alle herausgeputzten Vierbeiner auch „Hanni vom Kuckucksland“ oder „Kara von Melanchthon“ in den Startlöchern. Letztere, die knapp 14 Monate alte Hündin von Sari Hohmann, heimste den Sieg in der Jugendklasse ein. „Man hofft halt“, verrät die 27-jährige Bad Bollerin bescheiden. Ihre ganze Familie beschäftigt sich mit der Zucht von Schäferhunden. Ihre Mutter Nicole Hohmann bezeichnet die Tiere als Familien- und Schutzhunde und findet, „sie sind tolle Allrounder“.

Rundum zufrieden mit der Veranstaltung zeigen sich der Vereinsvorsitzende Steffen Straub sowie Schriftwartin Renate Rieker. Mit Michael Scheerer und seinem Rüden „Gary vom Hühnegrab“ sei eigens der amtierende Weltmeister der Gebrauchshundklasse nach Bad Boll angereist. Zudem übertraf der Pokalwettkampf am Mittwochabend mit 25 teilnehmenden Hunden alle Erwartungen. „Normalerweise sind es immer so zwischen 14-18 Hunde“, weiß Renate Rieker und ergänzt: „Die Bewertung dauerte von 17 Uhr bis weit nach Mitternacht, mit Fluchtlicht und am Ende bei Regen und Gewitter“.