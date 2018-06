Süßen / SWP

Mit dem Rucksack einer Radlerin verschwanden am Donnerstag in Süßen zwei Diebe. Als die 65-Jährige um kurz nach 19 Uhr durch die Heidenheimer Straße radelte, griffen die zwei Männer in den Fahrradkorb. Die Diebe flüchteten über den Rathausplatz. Sie waren im Alter von 16 bis 18 Jahren, zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß, waren schwarz gekleidet. Einer hat blonde, kurze Haare, der andere schwarze, kurze, leicht wellige Haare. Hinweise an: Tel. (07161) 8510.