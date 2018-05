Handball Rettung gelingt der FSG nur mit Kraftakt

Donzdorf/Geislingen / ah

Eine große Last haben die Oberliga-Handballerinnen der FSG Donzdorf/Geislingen vor dem Anpfiff des Relegations-Rückspiels morgen, Donnerstag, 17 Uhr, gegen die HSG Leinfelden/Echterdingen in der Donzdorfer Lautertalhalle. Wenn es zum finalen Spiel um den letzten Platz in Baden-Württembergs Oberhaus kommt, liegt die FSG mit bereits acht Toren im Hintertreffen. Das Hinspiel war mit einem deutlichen 29:21 an die HSG gegangen. Weshalb die FSG ihr Heimspiel mit mindestens neun Toren Differenz gewinnen muss. Ein Sieg der FSG mit sieben oder weniger Toren reicht der HSG für den Aufstieg und bedeutet für Donzdorf/Geislingen den Gang in die Württembergliga. Bei einem Sieg mit acht Toren reicht es für die Gastgeberinnen nur, wenn Leinfelden weniger als 21 Auswärtstore erzielt. Soviel zur Theorie.

In der Praxis muss die FSG eine ordentliche Schippe drauflegen, damit es überhaupt für einen Sieg reicht. Die Abwehr muss stabiler werden und vor allem im Abwehrverbund besser zusammenarbeiten. Im Angriff gilt es für die taktische Maßnahme der Manndeckung von Leinfelden ein Mittel im Fünf-gegen-Fünf-Spiel zu finden und auf allen Positionen Torgefahr auszustrahlen. Mit von der Partie ist außer dem zuletzt verhinderten Trainer Hans-Jürgen Beutel auch wieder Anna Klotzbücher (Rückraum links). Die beiden Außen Marcia Sedlaczek und Jacqueline Kube werden indes beim Rückspiel erneut nicht mit von der Partie sein.

Trotz der deutlichen Niederlage im Hinspiel hat die FSG mit dem Kapitel Baden-Württemberg Oberliga noch nicht abgeschlossen und wird – so das Versprechen – auch im letzten Spiel alle Kräfte mobilisieren und mit viel Kampfgeist in die Partie gehen. Dabei hofft die Mannschaft von Trainer Hans-Jürgen Beutel auf zahlreiche Unterstützung der heimischen Fans, denn auch von den Gästen ist eine große und vor allem lautstarke Anhängerschaft zu erwarten.