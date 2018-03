Schneehöhen Neuschnee am Wochenende lädt zum Skifahren ein

Neuschnee am Wochenende lädt zum Skifahren ein

München / DPA

In den Alpen bieten sich weiterhin sehr gute Pistenbedingungen. Am Wochenende ist mit einem erneuten Wintereinbruch und Neuschnee zu rechnen, berichtet der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS).

Zum Skifahren und Langlaufen taugt in den Mittelgebirgen vor allem Bayern. Im Erzgebirge und im Sauerland liegt auch noch reichlich Schnee auf den Höhen.

Mit einem sehr guten Pistenzustand können Wintersportler in Österreich rechnen. Auch die Schweiz, Frankreich, Italien und Südtirol bieten Skifahrern und Snowboardern noch genügend Schnee.

Ausgewählte Schneehöhen im Tal und auf dem Berg in Zentimetern sowie die Länge der gespurten Langlaufloipen in Kilometern im Überblick:

Schneehöhen in Deutschland:



Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern

Garmisch-Partenkirchen 35 210 15

Zugspitze - 380 -

Sudelfeld 30 195 36

Reit im Winkl 45 180 84

Fellhorn-Kanzelwand 40 180 55

Nebelhornbahn Oberstdorf 30 210 55

Feldberg / Schwarzwald 17 61 51,3

Skiliftkarussell Winterberg 60 60 -

Fichtelberg / Erzgebirge 45 45 15

Schneehöhen in Österreich:



Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern

Turracher Höhe 180 210 15

Ramsau / Dachstein - Ski amade 55 120 150

Kitzsteinhorn Kaprun 40 290 27

Saalbach Hinterglemm Leogang 70 150 10,4

Kirchdorf / Kitzbüheler Alpen 30 50 120

Planai - Schladming - Ski amade 90 160 -

Ischgl 50 150 34,8

Mayrhofen - Zillertal 115 -

Tux - Finkenberg 50 340 14

Sölden 173 319 -

Kaunertaler Gletscher 485 585 5

Stuben am Arlberg 220 385 -

Silvretta Montafon 30 212 -

Schneehöhen in der Schweiz:



Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern

Adelboden-Lenk 4 211 8

Zermatt 140 365 6

Flims Laax 60 485 27

Davos Klosters 115 253 76

4 Vallées 20 365 5

Schneehöhen in Italien:



Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern

Alta Badia 50 180 10

Ortler Skiarena 50 260 -

Kronplatz 20 58 5

Schneehöhen in Frankreich:



Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern

Méribel 85 327 56,6

Les 2 Alpes 80 240 5,7

Val Thorens 260 329