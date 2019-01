Schneehöhen Beste Pistenbedingungen in Alpen und Mittelgebirgen

Beste Pistenbedingungen in Alpen und Mittelgebirgen

München / DPA

Skifahrer und Snowboarder finden in den Alpen teilweise ausgezeichnete Verhältnisse vor. Für Langläufer sind viele Loipen gespurt, wie der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS) mitteilt.

Auch in den Mittelgebirgen ist vielerorts Wintersport möglich: Im Skiliftkarussell Winterberg im Hochsauerland zum Beispiel sind alle 25 Liftanlagen geöffnet, am Feldberg im Hochschwarzwald 29 Lifte. Zudem sind dort fast 100 Kilometer Loipen gespurt. Besonders verwöhnt vom Schnee sei der Bayerische Wald, wo etwa um Bodenmais herum auf 134 Kilometer Länge Loipen zur Verfügung stehen.

In Österreich schreibt der VDS von „besten Pistenbedingungen“, vielerorts sei ihr Zustand sehr gut. Ein Großteil der Talabfahrten ist geöffnet. Wenig Neuschnee aber dennoch ordentliche Verhältnisse gibt es für Wintersportler im italienischen Südtirol. In Frankreich und der Schweiz melden die Alpen-Skigebiete Pisten in gutem Zustand.

Ausgewählte Schneehöhen im Tal und auf dem Berg in Zentimetern sowie die Länge der gespurten Langlaufloipen in Kilometern im Überblick:

Schneehöhen in Deutschland:



Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhe auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern

Garmisch-Partenkirchen 75 230

Zugspitze - 385 -

Sudelfeld 80 300 27

Fellhorn-Kanzelwand 50 160 76

Nebelhornbahn Oberstdorf 50 210 76

Feldberg / Schwarzwald 46 84 96

Schneehöhen in Österreich:



Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern

Turracher Höhe 60 85 11

Bad Gastein / Ski amade 60 170 6

Kitzsteinhorn Kaprun 110 345 50

Saalbach Hinterglemm Leogang 110 220 -

Kitzbühel - Kirchberg 91 141 68

Planai - Schladming - Ski amade 100 200 -

Ischgl 90 170 73

Mayrhofen - Zillertal 30 190 -

Tux - Finkenberg 90 365 14

Sölden 92 409 8

Lech Zürs am Arlberg 180 220 30

Silvretta Montafon 75 220 -

Schneehöhen in der Schweiz:



Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern

Adelboden-Lenk 45 125 19

Zermatt 15 200 4

Davos Klosters 109 235 76

4 Vallées 20 200 5

Schneehöhen in Italien:



Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern

Alta Badia 15 25 10

Ortler Skiarena 5 220 -

Kronplatz 26 42 53

Schneehöhen in Frankreich:



Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern

Méribel 60 156 56

Les 2 Alpes 50 90

Val Thorens 126 166