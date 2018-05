Porträt Rappend in die Ausbildung

Göppingen / Maximilian Haller

Die vergangenen Monate waren für Manar Bjeirmi ein Wechselbad der Gefühle. Im Februar veröffentlichte der 17-jährige Rapper unter dem Namen “Mc Manar“ sein erstes Album, „Live Without Pain“. Für den gebürtigen Syrer ein wahrgewordener Traum. Gleichzeitig musste Manar um seine Zukunft bangen, denn ihm und seiner Familie drohte die Abschiebung. Der 17-Jährige musste so schnell wie möglich eine Ausbildungsstelle finden, um in Deutschland bleiben zu können.

In dem italienischen Restaurant „Nuova Trattoria Tina & Tino“ in Göppingen hat Manar nun sein Glück gefunden. Über die IHK ist er auf „Tina & Tino“ gestoßen. “Ich habe denen meine Geschichte erzählt und die haben mich dann vermittelt“, erklärt der 17-Jährige. Seine Geschichte ist lang und stellenweise unglaublich: 2012 flohen die Bjeirmis aus Syrien. Über Ägypten ging es nach Italien. Manars Reise wurde Teil des italienischen Dokumentarfilms „An der Seite der Braut“. Schließlich gelangte die Familie nach Deutschland, dort wohnt sie in einer Flüchtlingsunterkunft in Hattenhofen.

Die Musik hat Manar, der schon mit zehn Jahren angefangen hat zu rappen, immer begleitet. Mit ihr wolle er auf das Grauen des Krieges aufmerksam machen. Trotz seiner großen Leidenschaft für Hip-Hop bezeichnet Manar die Musik nur als Hobby: „Eine Ausbildung hat oberste Priorität.“

Als Angiolello Concetta in Mattina dann Manars Bewerbung bekommen hatte, sei sie sprachlos gewesen. „Ich habe schon sehr viele Bewerbungen gelesen, aber seine habe ich bestimmt fünf mal in der Hand gehabt“, erzählt die Inhaberin der Trattoria, die von allen nur „Tina“ genannt wird. Was Manar auf seiner Flucht alles durchgemacht hat, das zu lesen „hat wehgetan“, sagt sie. Als die beiden sich dann zu einem Vorstellungsgespräch getroffen haben, habe die Chemie gleich gestimmt. Den kompletten Mai überhat Manar in der Trattoria in der Poststraße ein Praktikum gemacht, jetzt soll es im Juni nahtlos in eine Ausbildung als Restaurantfachmann übergehen.

„Die Grundgabe hat er“, meint Mattina. Manar sei sehr kommunikativ und gern mit den Menschen zusammen. Man merke, dass er lernen will. Die Ausbildung sei als duales System angelegt. Einige Monate verbringe Manar in einer Schule in Bad Überkingen, den Rest der Zeit arbeite er im Betrieb der Trattoria.

Manar musiziert fleißig weiter

Das Rappen hat Manar trotzdem nicht aufgegeben. In zwei Wochen soll sein Album „Live Without Pain“, das bisher nur digital erhältlich war, endlich auf CD erscheinen. „Im Booklet werden die Lyrics auch übersetzt sein“, berichtet der 17-Jährige stolz. Manar rappt auf Arabisch, Deutsch und Italienisch.

Auch Live ist der junge Rapper ausgebucht: Bis zum Herbst stehen sieben Auftritte an. Zusammen mit der Adelberger Gruppe „Actio Grenzgänger“, mit der bereits das Lied „Peace for Syria“ entstanden ist, plant Manar schon das nächste Projekt. Ende des Jahres wollen die Musiker nach Marokko fliegen und dort ihren nächsten Song aufnehmen. Auch auf eine Kollaboration mit Culcha Candela hofft der 17-Jährige. Die Band wird Manar und Actio Grenzgänger für einen Tag besuchen, zusammen wollen sie Musik produzieren.

Ob vielleicht auch irgendwann ein „Mc Manar“-Auftritt in der „Trattoria Tina & Tino“ ansteht? „Warum nicht“, meint Mattina lachend. Manar habe schon vorgeschlagen, „An der Seite der Braut“ in der Trattoria vorzuspielen, gefolgt von einem Live-Auftritt. Der Film, der im Original den Namen „Io sto con la sposa“ trägt, sei in Italien sehr bekannt. Einige italienische Gäste haben Manar sogar schon erkannt, erzählt Mattina.