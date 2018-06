Bad Überkingen Power-Duo lässt Kritiker schwärmen

Bad Überkingen / Von Claudia Burst

Margret Keller-Rehm und Marianne Rasch haben mit „Kerzenzauber, Kulinarisches und Kunst“ Bad Überkingen überregional in den Mittelpunkt gerückt.

Wenn wir die strahlenden Gesichter sehen und uns von allen Seiten die pure Begeisterung entgegenschlägt. Und wenn unser Ort so wunderschön aussieht – dann sind alle Kämpfe im Vorfeld vergessen. Dann hat sich unser Einsatz gelohnt“, sagt Margret Keller-Rehm. Sie spricht von Bad Überkingens Exklusiv-Veranstaltung „Kerzenzauber, Kulinarisches und Kunst“, die sie und ihre Freundin Marianne Rasch vor acht Jahren erstmals auf die Beine gestellt haben. Inzwischen kommen Tausende Besucher aus Stuttgart bis Ulm im Dezember in den kleinen Kurort an der Fils und erleben ihn im Glanz Hunderter Kerzen. Auf einem Rundweg im alten Dorfkern entdecken selbst Menschen aus der nächsten Umgebung Gassen, Nischen, Keller, Scheunen oder alte Gemäuer, die sie vorher noch nie gesehen haben. Darin: Künstler aus jedem Metier.

Mit dem Fest erfüllt sich eine Vision, die das Duo gemeinsam austüftelte. „Wir saßen bei einem Fest im Dorf zufällig an einem Tisch, kamen irgendwie auf den Weihnachtsmarkt zu sprechen und wie man ihn aufpeppen könnte“, erzählt Marianne Rasch davon, wie im Mai 2010 alles begann. Als Ingenieurin für Landespflege gehört räumliche Vorstellungskraft zu ihren Stärken und schnell kam ihr die Idee, dass „unser Ort mit seinen unterschiedlichen Höhenniveaus im Schein vieler Kerzen bestimmt besonders gut zur Geltung kommt“. Weil ihr der Ort am Herzen liegt, engagiert sich die 53-jährige Mutter zweier erwachsener Söhne seit vier Jahren auch als Gemeinderätin im Bauausschuss, im Verwaltungsausschuss sowie im Sozialausschuss.

Mit ihrer Kerzen-Idee rannte sie bei Margret Keller-Rehm offene Türen ein. Die langjährige Bad Überkinger Erzieherin, ebenfalls Mutter eines erwachsenen Sohnes, spann den Faden weiter, ein Wort gab das andere.

Beim Kindergarten-Sommerfest kam Margret Keller-Rehm mit dem damals noch „neuen“ Bürgermeister Matthias Heim zufällig ins Gespräch. Sie erzählte ihm mit der ihr eigenen, ansteckenden Begeisterung von den gemeinsamen Hirngespinsten in Bezug auf eine Auftaktveranstaltung zum Weihnachtsmarkt. „Er war regelrecht hingerissen“, erinnert sie sich. Zudem sagte Heim die Unterstützung der Gemeinde zu und plötzlich wurde aus dem Wunsch ein konkretes Vorhaben.

Sowohl Margret Keller-Rehm als auch Marianne Rasch übernehmen sämtliche Planungen, Telefonate, Verwaltungsaufgaben ehrenamtlich. Ihnen zur Seite stehen die Männer der Feuerwehr und die Jungscharkinder, die jedes Jahr ebenfalls ohne Bezahlung 1000 Kerzen im Ort aufstellen und am Ende wieder abräumen. Die Weckgläser, in denen die Kerzen stehen, stammen von Spendern aus dem Gesamtort. „Die ersten Kerzen hat Herr Heim privat gesponsert“, erinnert sich Marianne Rasch. Und er habe ihnen immer freien Raum gelassen, ihnen durch die Gemeinde den rechtlichen Rahmen verschafft und mit dem Bauhof auch die notwendige Unterstützung geboten, was etwa die Absperrungen betrifft.

Es ist viel Arbeit, was die beiden Frauen leisten, „aber einen Verein dafür gründen wollten wir nicht. Zu zweit sind wir produktiver. Zu zweit sind wir stark. Wir wissen, dass wir uns aufeinander verlassen können und dass Entscheidungen schnell und unbürokratisch getroffen werden“, betont Margret Keller-Rehm. Ihre Worte werden von Rasch mit heftigem Kopfnicken bestätigt. „Je mehr Leute, desto schlimmer. Alle wollen mitbestimmen, aber nicht mitarbeiten“, fügt sie hinzu.

Bis es am Abend vor dem Weihnachtsmarkt dann so weit ist, muss das starke Duo viele Kämpfe ausfechten. „Wir überlegen uns immer ganz genau, welchen Künstler wir wohin platzieren und warum“, erzählen sie. Dann jedoch kommt es vor, dass entweder Künstler oder die Gastgeber aus irgendeinem Grund nicht zufrieden sind. Es gibt viele Künstler, die mitmachen oder wieder mitmachen wollen, aber nicht zur Auswahl gehören. „Nein sagen, ohne jemanden zu verletzen, ist am schwierigsten“, bekennt Marianne Rasch. „Aber es gibt so viel Tolles, das wir zeigen wollen. Viele Besucher kommen jedes Jahr, ihnen wollen wir auch Neues zeigen, wollen dynamisch und lebendig bleiben“, erläutert ihre Freundin die Beweggründe, immer wieder neue Künstler ­einzuladen. „Außer die ganz ­außergewöhnlichen, einzigartigen Künstler – wie etwa Mo ­Ahmeti aus Stuttgart. Da sind wir glücklich, wenn sie wiederkommen. Weil sie kaum zu ersetzen sind.“

Nervige Diskussionen

Kritik gibt es aber auch von Menschen, die keinen Parkplatz finden oder von Bürgern, die Strafzettel bekommen, wenn sie im Ortskern trotz Vorankündigung des Parkverbots an diesem Abend parken. Jedes Jahr gebe es dieselben Diskussionen darüber, wo die Leute zur Toilette gehen dürfen und wer diese putzt. Die Situation wurde noch schwieriger, nachdem der „Stern“ und die „Hohe Schule“ aufhörten.

Beide Frauen freuen sich, dass – was ihnen von Anfang an wichtig war – sowohl sämtliche Vereine im Ort vom Verkauf von Essbarem an ihren Ständen profitieren als auch die gesamte Gastronomie. „Da sind wir allerdings inzwischen doch ziemlich Kompromisse eingegangen“, bekennt Margret Keller-Rehm. Von der anfänglichen Vorstellung, ausschließlich regionaltypische Spezialitäten zum Essen anzubieten, mussten sie abrücken. „Die Menschenmassen wollten satt werden und viele verlangten Rote, Steaks, Pommes – das Übliche. Da haben wir nachgegeben. Jetzt gibt es sogar Foodtrucks. Und die Besucher sind glücklich.“

Mit den Planungen zu den Künstlern geht es bereits seit März wieder los. Im Mai und Juni kontrolliert das Duo die Kerzen und wechselt die aus, die zu weit runtergebrannt sind. Um die faszinierendsten Künstler zu finden, besuchen beide Damen Kunsthandwerkermärkte in vielen Städten, ein Ordner voller Visitenkarten zeugt davon. Direkt im Vorfeld zum Markt müssen Flyer verteilt und Plakate aufgehängt werden, die Müll-Entsorgung geklärt, alle „Kunst-Locations“ mit Notfall-Telefonnummern versehen werden. „Dann bricht bestimmt das Stromnetz zusammen, weil einer seine Kabelrolle nicht aufgerollt oder ein kaputtes Kabel verwendet hat. Irgendwas ist immer“, sagt Marianne Rasch und grinst.

Bevor es losgeht, liegen die Nerven blank. Wenn noch die Dauerkritiker per E-Mail oder im direkten Gespräch auftauchen, „waren wir schon öfters kurz davor, alles hinzuschmeißen“, bekennen die beiden Damen. „Aber wenn selbst die Kritiker am Ende schwärmen, wie schön es war und an dem Abend wirklich alle an einem Strang ziehen – dann sind alle Kämpfe vergessen.“