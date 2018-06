Süßen Polizei zieht Autos aus Verkehr

Bei einer Großkontrolle der Polizei am Ausbau-Ende der B 10 bei Süßen kam es am Mittwoch zu Verkehrsbehinderungen. Zahlreiche Autofahrer gingen der Polizei dabei ins Netz, mehrere standen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. © Foto: x

Süßen / Maximilian Haller

Bei einer Großkontrolle am B 10-Ausbauende Süßen erwischte die Polizei zahlreiche Autofahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss.

Der Hund schnüffelt aufgeregt um ein Auto herum. Ein Sprung und er ist auf dem Beifahrersitz. Sein Herrchen kann sich sicher sein: Dieser Nase entgeht nichts, schließlich gehört sie zu einem ausgebildeten Drogenspürhund. Zusammen mit rund 40 Polizeibeamten und gut einem Dutzend Einsatzfahrzeugen war er am Mittwoch bei einer Großkontrolle der Polizei auf der B 10 im

Einsatz. Zwischen 16 und 22 Uhr

nahmen die Beamten am Ausbau-Ende bei Süßen 110 Fahrzeuge genauer unter die Lupe.

„Alkohol und Drogen sind bekanntermaßen eine der Hauptunfallursachen, auch schwerster Unfälle“, teilte Rudi Bauer, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ulm, mit. „Die Polizei hat daher diese Ursachen ständig im Fokus.“ Neben Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde bei der Großkontrolle zudem verstärkt nach getunten Fahrzeugen gesucht.

Um unter den Tausenden Fahrzeugen Verdachtsfälle herauszusuchen, bedarf es laut Bauer geschulte und erfahrene Beamte. „Die haben ein Auge und das Gespür dafür“, erklärte der Pressesprecher. Geachtet werde zum Beispiel darauf, ob das Fahrzeug ein ausländisches Kennzeichen habe. Auch die Frage, wer am Steuer sitzt, sei für die Polizisten wichtig. Familien seien dabei weniger verdächtig als Einzelpersonen.

Werde ein Fahrer dann angehalten und rausgezogen, achten die Beamten auch darauf, wie jemand anhält. „Natürlich sind die meisten Menschen bei einer Kontrolle erst mal verunsichert“, sagte ein Polizist. Dennoch könne man am Fahrverhalten der Menschen oft schon erkennen, ob diese unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen. Auch am Geruch, der aus dem Fahrzeug kommt, sei schnell erkennbar, ob der Fahrer Drogen konsumiert hat. Körperschmuck und Tätowierungen von Hanfblättern sind für die Polizei ebenfalls Warnzeichen. Zusätzlich werde auch eine Personenkontrolle gemacht, um herauszufinden, ob der Fahrer in der Vergangenheit eventuell schon einmal polizeilich erfasst wurde.

Anschließend werden Verdachtspersonen einem Körpertest unterzogen: auf einer Linie laufen, mit geschlossenen Augen die Nase mit den Fingerspitzen berühren. Falls die Fahrer den Anweisungen der Polizei nicht nachkommen können, werden nähere Kontrollen, wie beispielsweise Urin- und Bluttests vorgenommen. Zu diesem Anlass sei ein zuständiger Arzt vor Ort, wie Rudi Bauer berichtete.

Unvorschriftsmäßig getunte Fahrzeuge standen ebenfalls im Fokus der Kontrolle. Diese stellen ein Risiko für den Straßenverkehr dar. Im Vergleich zu Alkohol und Drogen seien getunte Autos jedoch relativ leicht ausfindig zu machen.

Bei der Großkontrolle wurden die Beamten des Polizeireviers in Eislingen von ihren Kollegen aus dem Polizeipräsidium Ulm sowie dem Polizeipräsidium Einsatz unterstützt.

Weitere Kontrollen geplant

Großkontrollen finden laut Bauer nur in unregelmäßigen Abständen statt. Ein Einsatz wie dieser benötige viel Personal, oftmals auch Unterstützung durch zusätzliche Polizeistellen. Durch die momentane Urlaubszeit lasse sich so etwas nur schwer planen. An der Notwendigkeit weiterer Kontrollen zweifelt die Polizei jedoch nicht: „Das Ergebnis der Kontrolle zeigt“, so der Einsatzleiter, Polizeikommissar Dominik Kocur, „dass weitere Kontrollen in den kommenden Wochen geplant werden müssen.“