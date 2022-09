Fleisch dürfte in Zukunft in Deutschland um 40 Cent pro Kilogramm teurer werden. Auf eine solche Abgabe hat sich die Ampel-Koalition nach längerem Streit um die Finanzierung von mehr Tierwohl in deutschen Ställen im Grundsatz geeinigt. Die SPD unterstützt die Verbrauchsteuer, für die zuletzt au...