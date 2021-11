Auf dem Weltklimagipfel in Glasgow ist das weltweite Ende des Verbrennungsmotors erneut näher gerückt. 33 Länder und sechs Autohersteller kündigten in einer gemeinsamen Erklärung ihre Abkehr von Dieseln und Benzinern an. Man verpflichte sich, „den Übergang zu emissionsfreien Fahrzeugen zu be...