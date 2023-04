Bis 2030 sollen in alle Haushalte intelligente Messgeräte – „Smart Meter“ – eingebaut werden. Das entsprechende Gesetz wurde am Donnerstag mit den Stimmen der Ampel und der Unionsfraktion beschlossen. Das Foto zeigt einen sogenannten Gateway zum Verbindungsaufbau, welcher bei Bedarf in den Stromzähler eingebaut wird. © Foto: Markus Scholz/dpa