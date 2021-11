Nach viel Kritik haben die Ampel-Koalitionäre ihre Änderungen am Infektionsschutzgesetz, die am Donnerstag im Bundestag und am Freitag im Bundesrat zur Abstimmung stehen, überarbeitet. Was jetzt jeder wissen muss:

Was ändert sich in der Pandemiebekämpfung? Ausgangssperren, Versammlungsverbote un...