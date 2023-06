Was das Heizungsgesetz mit dem Neandertaler in uns zu tun hat

Größere Gehirne, die Ausbreitung des Menschen über den Globus, der erste Klebstoff – ohne Feuer wäre all das nicht möglich gewesen. Die Expertin Melanie Wunsch, Leiterin des Ausstellungsmanagements im Neanderthal Museum in Mettmann, erläutert, wieso wir so gerne grillen und was sie Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) geraten hätte.