Vorschriften streichen, Steuererhöhungen verhindern, Friedrich Merz in die Bundesregierung holen – Armin Laschet gibt den Zuhörern, was sie hören wollen: Laut klatscht das Publikum vom Wirtschaftsrat der CDU. Am lautesten aber, als Laschet am Ende gegen die Linkspartei austeilt: „Es ist keine...